Kahramanmaraş, UNESCO'dan Edebiyat Şehri Unvanı Aldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş, UNESCO'dan Edebiyat Şehri Unvanı Aldı

Kahramanmaraş, UNESCO\'dan Edebiyat Şehri Unvanı Aldı
19.06.2026 13:13
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Kahramanmaraş, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında, bu unvanın şehrin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kahramanmaraş, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilen Kahramanmaraş için İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa gönderdiği mesajla UNESCO başarısından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi edebiyat alanında temsil eden ilk şehir olarak UNESCO ağına katıldığını belirterek, köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Ersoy, UNESCO başarısının aynı zamanda şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş, UNESCO'dan Edebiyat Şehri Unvanı Aldı - Son Dakika

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