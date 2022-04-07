Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti

07.04.2022 20:38

Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti Kahramanmaraş'ta bir fırın işletmesi, Ramazan ayı nedeniyle Maraş biberi karışımlı ekmek üretti.

Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fırın işletmesi, Ramazan ayı nedeniyle Maraş biberi karışımlı ekmek üretti.

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaretli ürünlerinden olan Maraş biberi, birçok üründe kullanılıyor. Kentte faaliyet gösteren bir fırın ise, biberi ekmek ile harmanladı. Maraş biberinin karışımı ile oluşturularak üretilen ekmek Ramazan ayı nedeniyle satışa sunuldu.

Maraş biberinin yanı sıra böğürtlenli, limonlu, portakallı ve çilekli olmak üzere farklı ürünlerde de ekmek üretimi yaptıklarını belirten fırın işletmecisi Özcan Akkuş, "Vatandaşlara farklı olarak ne sunabiliriz diye araştırma ve geliştirme işine atıldık. Tamamen tam buğday ve çavdardan oluşan meyve özlerini birleştirip böğürtlenli, limonlu, portakallı ve farklı meyve özlerini de ekmeklerle harmanlıyoruz. Ramazana özel olarak Maraş biberini de ekmek yapmak istedik. Ekmeğin üzerine Maraş biberini kattık ve halkımıza sunduk" dedi.

Acı bir ekmek ortaya çıktığını ifade eden Akkuş, "Hazırladığımız ekmeği acı bulanlar oldu. Beğeni sayısı çok fazla müşterilerimiz beğendi. Özellikle Maraş biberinin yöresel olduğu için herkesin bilmesini istedik ve böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti
Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti
Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraşlı fırıncı Maraş biberi karışımlı ekmek üretti - Son Dakika


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