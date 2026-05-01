Kahta\'da öğrencilere rol model söyleşisi düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 10:01  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik rol model söyleşi programı gerçekleştirildi.

Gençlerin hayatlarına yön verecek, hedef belirlemelerine katkı sunacak isimlerin tanıtılmasının amaçlandığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti. Programda öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Hallaç, eğitimcilik ve yöneticilik hayatına dair tecrübelerini paylaşarak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öğrencilik yıllarında ve meslek hayatında karşılaştığı zorluklara değinen Hallaç, bu süreçte verdiği mücadele ve elde ettiği kazanımları anlattı. Başarıya ulaşmada azim ve kararlılığın önemine dikkat çeken Hallaç, öğrencilere hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda disiplinli çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Program sonunda, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Özen'e, öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adıyaman, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 10:04:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.