Kakava Şenlikleri'nde davul ve zurnalı oyunlar ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kakava Şenlikleri'nde davul ve zurnalı oyunlar ilgi odağı oldu

EDİRNE Edirne'de Kakava Hıdırellez Şenlikleri, davul ve zurna ile 9/8'lik oyunlarla başladı.

Baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de 9/8'lik oyunlarla başladı. 2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava Şenliklerine binlerce vatandaş katılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden on binlerce ziyaretçi sabah saatlerinde Edirne'ye geldi.

Çeribaşı Fikri Ocak, gelen ziyaretçileri karşılayarak davul zurna eşliğinde çeribaşı Fikri Ocak ile birlikte Trakya havaları oynadı. Roman vatandaşlar dede mirası Kakava şenlikleriyle çok mutlu olduklarını söyledi. Kocaeli Gebze'den şenliklere gelen Seher Fidan roman vatandaşların çok eğlenceli olduğunu belirterek "Roman vatandaşlar çok eğlenceliler. Baharın müjdecisi şenlikler ile çok mutlu oluyoruz. Kalktık geldik eğlenceye" dedi.