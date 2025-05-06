Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlandı

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne\'de Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde vatandaşlar dileklerini nehre bırakarak geleneği yaşattı.

06.05.2025 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin son günü sabahı, vatandaşlar Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Edirne'de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Sarayiçi'ndeki organizasyonda, dün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.

Etkinliğin son gününde ise sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı. Etkinlik kapsamında, kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Tunca Nehri, Hıdırellez, Edirne, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 07:57:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.