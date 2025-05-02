Kakava ve Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kakava ve Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Kakava ve Hıdrellez Şenliği Tekirdağ\'da Coşkuyla Kutlandı

Süleymanpaşa'da düzenlenen 2. Kakava ve Hıdrellez Şenliği'nde kortej, danslar ve Kakava ateşi ile eğlendi.

02.05.2025 20:21
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TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikte, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ateşi yakılıp, danslar edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2'nci Kakava ve Hıdrellez Şenliği, Hükümet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve vatandaşlar katıldı.

KAKAVA ATEŞİ YAKILDI, DANS EDİLDİ

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sahil dolgu alanında son buldu. Kortej boyunca, bando takımı, dans grupları ve develer vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahil dolgu alanında son kortej sonrası Kakava ateşini, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar yaktı. Ateşin yakılmasının ardından vatandaşlar müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, "İlkini de bize yapmak nasip olmuştu. Bugün ikinci Kakava şenliklerindeyiz. Ateşimiz gür, inşallah memlekete hizmetimiz de gür olur. Güzel oldu, çarşıdan beri halkımızla birlikte yürüyüşümüzü yaptık, yöresel çadırlar kuruldu. İnşallah sıkıntılarımız biter, dertlerimiz gider. Her şey çok güzel olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kakava ve Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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