Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı - Son Dakika
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Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı

06.05.2022 15:11

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı Edirne'de 9/8'lik yumurtalı kutlama Baharın müjdeleyicisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin son gününde Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde renkli yumurtalar tokuşturuldu, niyetler çekildi.

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı

Edirne'de 9/8'lik yumurtalı kutlama

EDİRNE - Baharın müjdeleyicisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin son gününde Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde renkli yumurtalar tokuşturuldu, niyetler çekildi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri ilk gün dev ateşin yakılması, konserler ve sabahın erken saatlerinde dileklerin Tunca Nehri'ne atılması ile başladı.

Sabahın ilk ışıklarında şenliklerin yapıldığı Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanına giden vatandaşlardan kimisi dileklerini dilek Ağacı'na bağladı kimisi ise nehre attı. Buradaki programın ardından Hıdırellez coşkusu Saraçlar Caddesi'ne taşındı. Saraçlar Caddesi'nde bandonun konseri ve Halk Oyunları Ekibinin gösterisi katılımcılara güzel bir gün yaşattı.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışından binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl coşkulu şekilde kutlandı. Şenliklere katılanlar bandonun çaldığı 9/8'lik şarkılar eşliğinde dans edip doyasıya eğlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hıdırellez'in ritüeli olan renkli yumurta tokuşturma etkinliğini eşi ve diğer katılımcılar ile gerçekleşirdi. Daha sonra dilek sepetinden çekilen dilekler tüm katılımcılara okudu. Etkinliği izleyenler de bu coşkuya ortak olarak birbirleri ile renkli yumurta tokuşturdu. Dilek sepetinden dilek çekti.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlik vatandaşların oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenmesi ile sona erdi.

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı
Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı
Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı
Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı

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Saraçlar Caddesi, Hıdırellez, Hıdrellez, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı - Son Dakika


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