Kalehöyük’teki kazı çalışmaları sürüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük'te arkeolojik kazı çalışmaları aralıksız sürerken, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kalehöyük'teki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demirci, Kaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin bilincinde olduklarını belirterek, bu zenginlikleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti. "Kaman, sahip olduğu değerlerin farkında olan bir ilçe" diyen Demirci, "Biz kendi zenginliklerimizin bilincindeyiz ve bu zenginlikleri daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bunun için Kaman'da durmadan, yorulmadan, aralıksız çalışıyoruz. Kalehöyük bunun en önemli örneklerinden biri. Binlerce yıllık tarihiyle ilçemizin en kıymetli miraslarından biri olan bu değeri yalnızca korumak değil, hem hemşehrilerimize hem de tüm Türkiye'ye en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz" dedi.

Kaman'ın sadece tarımıyla değil, tarihi, kültürü ve turizmiyle de ön plana çıkan bir ilçe olması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Demirci, tüm projeleri bu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın vefatının ardından enstitü başkanlığı ve kazı başkanlığı görevini üstlenen Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura da bölgede daha derinlere inerek farklı medeniyet izlerinin de bulunacağını söyledi.