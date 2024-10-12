Kaman Ceviz Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kaman Ceviz Festivali Coşkuyla Kutlandı

Kaman Ceviz Festivali Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir'de düzenlenen 33. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali, birçok katılımcıyı ağırladı.

12.10.2024 18:29
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KIRŞEHİR'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nin 33'üncüsü, 81 ilden gelen misafirlere ev sahipliği yaptı.

Kaman ilçesinde 33'üncüsü düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'ne Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, milletvekilleri, il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program Abdallar Topluluğu Alan gösterisi ve mehteran ile devam etti. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, " Türkiye'nin tanıtımını, turizm ürünlerini geliştirmeye devam etmekteyiz. Yakın gelecekte inşallah ülkemizin turizm gelirlerini 100 milyar dolarlar seviyesine çıkaracağız. Tabii bunun şöyle bir önemi var. İnsanımızın refahını arttırması, ülkemizin cari açık yanında Türkiye'nin dünyada daha güçlü olmasının yanında bu da önemli bir imkan, önemli bir potansiyel olarak önümüzde durmakta. Türkiye, yüzyılı gerçekleştirirken insanımızın refahının gelişmesi, Türkiye'nin sayılı ülkeler içinde yer alması, dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olması elbette son derece önemli. Artık büyük egemen ülkelerin kollamasıyla, dünyada öyle zulümler yaşanıyor ki, artık 'soykırım' kelimesi bile hafif kalıyor. Hemen yanı başımızda, Filistin'de, dünyanın her köşesinde olduğu gibi maalesef büyük bir zulüm yaşanmakta. İşte Türkiye vizyonunu biz gerçekleştirdiğimizde zulmün yerine adalet, savaşın yerine barış ve yoksulluğun yerine refah olacaktır" ifadelerini kullandı.

'DİRİ OLMAMIZ BİR ZARURET HALİNE GELMİŞTİR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "Dünyanın her geçen gün savaş alanına döndüğü, sınırların, sınırlarımızın ve gönül coğrafyamızın tehditlere maruz kaldığı bugünlerde, millet olarak ortak değerlerimiz etrafında toplanıp bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız bir zaruret haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın terör devleti İsrail'in Filistin'e başlattığı ilk andan itibaren, başta İslam coğrafyası olmak üzere Birleşmiş Milletler'in 'susma ve görmezden gelme' tutumlarına karşı Türk'ün vicdanının sesi olup yaptığı konuşmaların kararlı ve dik duruşunun sonuna kadar arkasındayız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla yol yürümeye milli hassasiyetle, siyaset yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BERABERLİĞİMİZİN EN FAZLA GEREKLİ OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da, "Birliğimizi, beraberliğimizi özellikle coğrafyamızda olup biten kalleşçe bir takım organizasyonlara karşı duruşumuzu da aynı anda gösteriyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin en fazla gerekli olduğu günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle onların bir hesabı vardır. Allah'ın da bir hesabı vardır. Ama bu aziz milletin onların hesabının karşısında aslanlar gibi tarih boyunca olduğu gibi bugünde dik duruşu olacaktır. Festivaller tabii ki ilçelerin, herhangi bir ilin tanıtımında hem kültürel, hem sanatsal boyutu itibariyle neyi amaçlıyorsa onu tanıtır. Turizme katkı sağlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kaman Ceviz Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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