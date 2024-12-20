Kamerun'da Türkçe Öğretmenleri Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kamerun'da Türkçe Öğretmenleri Yetiştiriliyor

Kamerun\'da Türkçe Öğretmenleri Yetiştiriliyor

TMV ve Yaounde 2 Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde Türkçe öğretmenleri sertifika aldı.

20.12.2024 12:22
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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Yaounde 2 Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle üniversite bünyesinde açılan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde Türkçe öğretmeni yetiştirme programını başarıyla tamamlayan ilk adaylar, törenle sertifikalarını aldı.

Türkçe öğretmeni yetiştirme programı, TMV'nin desteğiyle Kamerunlu öğretmen adaylarına yönelik düzenlendi.

Program kapsamında katılımcılara Türkçe dil bilgisi, öğretim yöntemleri ve Türk kültürü üzerine yoğun eğitim verildi.

Eğitim programına katılan 9 öğretmen adayı, teorik ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamladı.

TMV'nin Kamerun'daki eğitim projeleri arasında daha fazla Türkçe öğretmeninin yetiştirilmesi ve ülkede Türkçe eğitimi veren okulların sayısının artırılması yer alıyor.

"Her geçen gün öğrenci sayısı artıyor"

TMV Türkçe okutmanı Dr. Fatma Hoşça, AA muhabirine, 2021'de Kamerun'un ilk Türkçe kursunun TMV tarafından açıldığını kaydederek "Kamerunlu ilk Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek TMV'ye nasip oldu." dedi.

Hem üniversitelerden hem de özel okullardan Türkçe eğitimi talebi aldıklarını anlatan Hoşça, "Son yıllarda Kamerun'da Türk diline ve Türk kültürüne ilgi giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Halihazırda Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde 60'tan fazla öğrencinin Türkçe öğrenimine devam ettiğini belirten Hoşça, her geçen gün öğrenci sayısının arttığını söyledi.

Hoşça, Türkçe öğretmen adaylarına ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili derslerin yanı sıra materyal tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme, dil bilgisi ve dil kullanımları derslerinin verildiğini ifade etti.

Eğitimini tamamlayan Türkçe öğretmenlerinden Maoloud Amadaye Souleyman da "2021 yılında ilk defa TMV Türkçe kursuna geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, şimdi Türkçe öğretmeni oldum." diye konuştu.

Türkçe konuşmayı ve Türk kültürünü çok sevdiğini ve Türkçeyi zevkle öğrendiğini kaydeden Souleyman, Kamerunlu hemşehrilerine Türkçe öğretmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kamerun'da TMV

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de Türkiye Maarif Vakfına devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Kamerun'da FETÖ'den devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojilerinin yenilenmesinin ardından TMV bünyesinde hizmet veriyor.

Kaynak: AA

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