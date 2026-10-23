Kanserle mücadele eden 20 kadının hikayesi KBÜ'nün 'Patikalar' belgeselinde yer aldı - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden 20 kadının hikayesi KBÜ'nün 'Patikalar' belgeselinde yer aldı

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Kanserle mücadele eden 20 kadının hikayesi KBÜ\'nün \'Patikalar\' belgeselinde yer aldı
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KBÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin üç yıllık çalışmasıyla hazırlanan 'Patikalar' belgeseli, kanserle mücadele eden 20 kadının deneyimlerini anlatıyor. Belgeselin ilk gösterimi Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan "Patikalar" adlı uzun metraj belgesel filmin ilk gösterimi Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin üç yıllık çalışmayla hazırladığı "Patikalar" belgeseli, kanserle mücadele eden 20 kadının yaşam deneyimlerini konu alıyor.

Yönetmenliğini KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un, yapımcılığını ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sağır'ın üstlendiği belgeselin gösterimine öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide projenin hazırlık süreci ve saha çalışmaları ele alındı. Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun moderatörlüğündeki etkinlikte belgesel ekibi, çalışmanın arka planını anlatarak izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Üç yılda tamamlanan ve "20 Kadın, 1 Hastalık" temasıyla hazırlanan belgeselde, kanserle mücadele eden 20 kadının yaşam deneyimleri kendi anlatımları üzerinden aktarılıyor.

Kanseri yalnızca tıbbi bir süreç olarak ele almayan yapımda, hastalığın beden, toplumsal bakış, aile ilişkileri, ekonomik şartlar, kayıp ve umut üzerindeki etkileri işleniyor. Belgeselle kadınların deneyimlerinin ve hastalığın bireysel yaşamlarla toplumsal ilişkilerde bıraktığı izlerin görünür kılınması amaçlanıyor.

Projenin hazırlık sürecinde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri teknik ve çekim ekibinde görev alarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı buldu.

Kurgusunu da Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un yaptığı belgeselin çekim ekibinde öğrenciler Serkan Işık, Mustafa Kağan İslamoğlu ve Emre Balcı yer aldı.

Projenin yardımcı yapımcılığını Ayşe Akyol, yapım asistanlığını Elif Boyun üstlendi. Prof. Dr. Adem Sağır ve Ayşe Akyol'un anlatıcı olarak görev aldığı belgeselin afişini Menar Ekici tasarladı, altyazı çalışmalarını ise Tuğba Yıldırım Karakurluk gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBelgeselKarabükKültürEğitimSon Dakika

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