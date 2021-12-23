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Kapadokya 2022'den umutlu - Son Dakika

Kapadokya 2022'den umutlu

23.12.2021 20:30

Kapadokya 2022'den umutlu Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: "Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyenler son dakikaya kalmasın" Pandemiye rağmen 2021 yılını beklentilerin üstünde kapatan Kapadokya turizmcileri, 2022 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Kapadokya 2022'den umutlu

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: "Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyenler son dakikaya kalmasın"

NEVŞEHİR - Pandemiye rağmen 2021 yılını beklentilerin üstünde kapatan Kapadokya turizmcileri, 2022 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Nevşehir'in UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan; Doğal, Tarihi ve Kültürel zenginlikleri ile dünyanın birçok ülkesinden turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesindeki sektör temsilcileri 2022 yılı hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında Kapadokya bölgesini sadece 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2021 yılında ise kısıtlamaların azalması nedeniyle Kapadokya bölgesini Ocak - Kasım ayları arasında 2 milyon 160 bin 582 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamın 2022 de daha da artmasını beklediklerini söyleyen sektör temsilcileri; 2022 hazırlıklarına da şimdiden başladı. 2022 rezervasyonların yüzde 50'lere yaklaştığını söyleyen turizmciler, Kapadokya bölgesine gelmek isteyen misafirlerin şimdiden tarih belirleyerek erken rezervasyon yaptırmaları çağrısında da bulundu.

"Yılbaşı için geç kalmayın"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada; "2021 yılında özellikle üçüncü çeyrekte doluluk oranlarına ulaştık. 2020 yılının ardından 2021 yılı iyi bir geçiş yılı oldu. Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen misafirlerininiz lütfen acele etsinler. Son dakikaya kalmasınlar" şeklinde konuştu.

Dinler; "2022 yılının geçtiğimiz iki yılı geride bırakacağına inanıyoruz. 2018-2019 yılı kadar olmasa da bunlara yakın bir geçiş yılı olacağını ve normalleşmenin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Özellikle ikinci çeyrek itibariyle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında uzak doğudan gelecek misafirleri ağırlamaya hazırız. Pandeminin etkisinin Arjantin, Brezilya gibi Kapadokya'nın ana pazarlarında yer alan ülkelerin tekrar seyahate açılacağını ve Kapadokya'nın özlenen bu misafirlerine kavuşacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kapadokya 2022'den umutlu
Kapadokya 2022'den umutlu
Kapadokya 2022'den umutlu
Kapadokya 2022'den umutlu

UNESCO Dünya Mirası, Mehmet Dinler, Kapadokya, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya 2022'den umutlu - Son Dakika


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