Kapadokya Alan Başkanlığı 5 peri bacasında daha koruma çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya Alan Başkanlığı 5 peri bacasında daha koruma çalışması yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapadokya Alan Başkanlığı 5 peri bacasında daha koruma çalışması yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Alan Başkanlığı, deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında koruma çalışması yaptı; Göreme'deki iskeleler yakında sökülecek. Başkan Cem Aslanbay, Kapadokya'nın yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırladığını ve 2,5 milyar dolar turizm geliri olduğunu belirtti.

Kapadokya'da doğal oluşumların korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Daha önce müdahale edilen 2 peri bacasının ardından deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında daha çalışma gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peri bacalarının doğal yapılarının korunması için Kapadokya Alan Başkanlığı'nca çalışmalar yürütülüyor. Özellikle deformasyon riski taşıyan peri bacalarında gerekli önlemler alınarak, oluşumların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Kapadokya'nın önemli bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra oldukça kırılgan bir doğal yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kapadokya çok önemli bir destinasyon ve yapı itibarıyla da çok kırılgan bir yapıya sahip. Peri bacalarının oluşumları dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları istikametinde buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Daha önce 2 peri bacasına müdahale edildiğini, son çalışmalarda ise 5 peri bacasında koruma uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Aslanbay, "Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale edildi ve bunların birçoğu bitti. Yakında Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri söküp, diğer tehlikeli olduğunu düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz" diye konuştu.

"Kapadokya'nın potansiyeli çok daha yüksek"

Kapadokya'nın yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Aslanbay, bölgenin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık turizm gelirine sahip olduğunu söyledi. Kapadokya'nın mevcut turizm potansiyelinin daha da artırılması gerektiğini belirten Aslanbay, "Biz Turizm Bakanlığı olarak bunun Kapadokya'nın potansiyelinin çok daha üstünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz vadileri güzelleştirmek, düzene sokmak, gececiliği başlatarak bunu sağlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiliselerin restore edilerek inanç rotalarının da turizme kazandırılacağını belirten Aslanbay, "Şimdi kiliseleri onararak inanç rotasını da dahil ettiğimizde inşallah Kapadokya dünyada hak ettiği değeri bulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKapadokyaTurizmGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya Alan Başkanlığı 5 peri bacasında daha koruma çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei