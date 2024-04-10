Kapadokya Bölgesi Üç Ayda 500 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya Bölgesi Üç Ayda 500 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kapadokya bölgesi, yılın ilk çeyreğinde 531 bin 607 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Kapadokya, bu yıl 5 milyondan fazla turist ağırlamayı hedefliyor.

10.04.2024 19:21  Güncelleme: 19:25
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Üç ayda 500 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya bölgesinde ziyaretçi sayısı yüzde 20 arttı

NEVŞEHİR - UNESCO Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya

şehirleri ile hem dünyanın hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini yılın ilk çeyreğinde 531 bin 607 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesi, bu yıl 5 milyondan fazla turist ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesine ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Memnuniyetle görüyüz ki bayram tatili dolayısıyla tesislerimizde yüzde yüze yakın doluluk var. Geçtiğimiz üç aylık verilere baktığımızda geçen yıl 441 bin olan ziyareçi sayımız, bu yılın ilk üç ayında 531 bine çıkmış durumda. Kapadokya, sadece doğal güzellikleri ile değil tarihi mirası, gastronomisi ve yaşam kültürüyle gezilmeyi hak eden bir bölge. Burayı görmemiş olanları bölgemize davet ediyoruz. Bu yılın turizm sektörü açısından güzel bir yıl olacağını görüyoruz" dedi.

Hedef 5 milyon turist

2024 yılının iyi başladığını ifade eden Vali Fidan, "Bu yılki hedefimiz 5 milyon ve üzeri demiştik. İlk üç aylık veriler hedefimizin tutacağını gösteriyor" diye konuştu.

Kapadokya bölgesinde yaklaşık 50 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu söyleyen Vali Fidan, "Bölgemizde günde yaklaşık 50 bin kişi misafir edecek kapasitemiz var. Bayram tatilinde yüzde yüz kapasiteye yakın doluluk bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesini bir önceki yılın aynı döneminde 441 bin 834 kişi ziyaret etmişti. Kapadokya'da geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 20 arttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya Bölgesi Üç Ayda 500 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

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