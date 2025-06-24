Kapadokya'da At Festivali Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kapadokya'da At Festivali Heyecanı

Haberin Videosunu İzleyin
24.06.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kapadokya\'da At Festivali Heyecanı
Haber Videosu

Kapadokya, 3-6 Temmuz'da atçılık kültürünü kutlayan bir festivale ev sahipliği yapacak.

Güzel atlar Kapadokya'da görücüye çıkacak

NEVŞEHİR - Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelen Kapadokya, 3-6 Temmuz tarihleri arasında görkemli bir festivale ev sahipliği yapacak. Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden gelecek atlar Kapadokya'da hünerlerini sergileyecek.

Kapadokya'nın kalbinde, peribacalarının gölgesinde düzenlenecek Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafyada at sevgisini, kültürü ve geleneksel sporları bir araya getirecek.

Göreme Beldesinde festivalin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık tarihi ve atçılık geleneğiyle de ön plana çıktığı vurguladı.

Atın Türk kültüründeki yeri ve önemi hatırlatan Vali Fidan, festivalin bu köklü bağın bir yansıması olarak düzenlendiğini söyledi. Festivalin ziyaretçilerine hem kültürel hem de eğlenceli bir deneyim sunacağının altını çizen Fiden "Bizim medeniyetimizde at, yol arkadaşıdır, sırdaştır, bazen kader ortağıdır. Savaş meydanlarında cesaret, düğünlerde sevinç, uzun yolculuklarda ise sabır demektir. Tarih boyunca sadece bir ulaşım aracı değil, kültürün, sanatın, şiirin ve destanların da başkahramanı olmuştur. İşte bugün burada, bu kadim bağın izinden yürüyen bir festivalin coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali; geleneksel ata sporlarını tanıtmak, yerel zanaatlarımızı desteklemek ve at sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu yönüyle yalnızca bir gösteri değil, aynı zamanda bir kültürel diriliş, bir değer hatırlatması ve bir vizyon beyanıdır. Festival alanımız, 88 bin 100 metrekarelik geniş altyapısıyla ziyaretçilerini ağırlarken; çocuklarımız için hazırlanan şişme oyun alanları, tiyatrolar, müzikaller, sanat atölyeleri ve masal saatleri ile bir aile şenliği atmosferi sunmaktadır. Bu festivalin özgün konseptinin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenmiş olması ve 10 Ekim 2024 tarihinde marka patentinin alınmış olması da, bu organizasyonun yalnızca bugüne değil, yarınlara da hizmet edecek kurumsal bir yapı kazandığını göstermektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kapadokya, Festival, Kültür, Sanat, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da At Festivali Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:58:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da At Festivali Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.