Kapadokya\'da At Festivali Heyecanı

Güzel atlar Kapadokya'da görücüye çıkacak

NEVŞEHİR - Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelen Kapadokya, 3-6 Temmuz tarihleri arasında görkemli bir festivale ev sahipliği yapacak. Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden gelecek atlar Kapadokya'da hünerlerini sergileyecek.

Kapadokya'nın kalbinde, peribacalarının gölgesinde düzenlenecek Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafyada at sevgisini, kültürü ve geleneksel sporları bir araya getirecek.

Göreme Beldesinde festivalin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık tarihi ve atçılık geleneğiyle de ön plana çıktığı vurguladı.

Atın Türk kültüründeki yeri ve önemi hatırlatan Vali Fidan, festivalin bu köklü bağın bir yansıması olarak düzenlendiğini söyledi. Festivalin ziyaretçilerine hem kültürel hem de eğlenceli bir deneyim sunacağının altını çizen Fiden "Bizim medeniyetimizde at, yol arkadaşıdır, sırdaştır, bazen kader ortağıdır. Savaş meydanlarında cesaret, düğünlerde sevinç, uzun yolculuklarda ise sabır demektir. Tarih boyunca sadece bir ulaşım aracı değil, kültürün, sanatın, şiirin ve destanların da başkahramanı olmuştur. İşte bugün burada, bu kadim bağın izinden yürüyen bir festivalin coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali; geleneksel ata sporlarını tanıtmak, yerel zanaatlarımızı desteklemek ve at sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu yönüyle yalnızca bir gösteri değil, aynı zamanda bir kültürel diriliş, bir değer hatırlatması ve bir vizyon beyanıdır. Festival alanımız, 88 bin 100 metrekarelik geniş altyapısıyla ziyaretçilerini ağırlarken; çocuklarımız için hazırlanan şişme oyun alanları, tiyatrolar, müzikaller, sanat atölyeleri ve masal saatleri ile bir aile şenliği atmosferi sunmaktadır. Bu festivalin özgün konseptinin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenmiş olması ve 10 Ekim 2024 tarihinde marka patentinin alınmış olması da, bu organizasyonun yalnızca bugüne değil, yarınlara da hizmet edecek kurumsal bir yapı kazandığını göstermektedir" dedi.