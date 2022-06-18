Kapadokya'da gün batımında ATV safari - Son Dakika
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Kapadokya'da gün batımında ATV safari

18.06.2022 11:05

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla kuşbakışı izledikleri peribacalarını gün batımında düzenlenen ATV turlarıyla da yakından görme imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla kuşbakışı izledikleri peribacalarını gün batımında düzenlenen ATV turlarıyla da yakından görme imkanı buluyor.

Bölgede çeşitli tur etkinliklerine katılan yerli ve yabancı konuklar, özellikle akşamüstü ATV motorlarla peribacaları arasında gezinti yapıp güneşin batışını izliyor.

Sıcak hava balonları başta olmak üzere at, deve, bisiklet ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler içinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Gün batımı vaktinde bölgedeki firmalarca düzenlenen ATV ve atlı tura katılan turistler, Ürgüp ilçesi, Ortahisar, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde gezinti yaptıktan sonra vadi sırtlarından güneşin batışını izliyor.

Onlarca ATV motorla gezinti yapan konuklar, Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi girişinde turu tamamlıyor.

Kapadokya Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Adem Demirci, AA muhabirine, ATV turlarının bölgenin en önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Bu etkinliğin yaklaşık 15 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Demirci, "Pandemi sürecinde durağanlaşan işler şimdi çok şükür iyi. Özellikte ATV turlarına talep çok fazla. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte yaklaşık 250 bin kişi ATV turuna katıldı. Bunun bölge turizmine çok büyük katkısı var." dedi.

Demirci, bu sezon ATV turlarına ilginin yoğun olduğunu ve bölgeye verilen ATV kotasının söz konusu ilgiyi karşılayamadığını belirtti.

ATV turlarının turistlere farklı deneyim sunduğunu dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Vadilerin belirli bölgelerine araç giremiyor. Biz de izin verildiği ölçüde patika yollardan geçerek misafirlerimizi Kapadokya vadilerinde gezdirmeye çalışıyoruz. Turistler de bu durumdan mutluluk duyuyor. ATV'ler bu bölgede balondan sonra en çok tercih edilen araç durumunda. Özellikle adrenalin isteyen misafirlerimiz bu turları tercih ediyor. Gün batımına karşı ATV ile fotoğraf çektirmek isteyen turistler var. Ayrıca Kapadokya bölgesinde turizm 4 mevsim faaliyet gösteren bir sektör. ATV turları da 4 mevsim tercih edilen bir etkinlik. Burada ATV olmazsa olmazlardan."

Avrupa'da yaşayan Çinli Lei Wei de "Kapadokya çok ilgi çekici bir yer. Araçlarla geziyoruz. Daha önce böyle bir deneyimim olmamıştı. Burası benim için çok anlamlı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da gün batımında ATV safari - Son Dakika

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