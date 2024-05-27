Kapadokya müziğe doydu
NEVŞEHİR - Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Milyonfest Kapadokya, 4 günde 20 sanatçıyı ağırladı.
Avanos'ta 23 Mayıs Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Milyonfest Kapadokya dün sona erdi. Festivalin ilk gününde Emre Aydın, Ceylan Ertem, Yedinci Ev, Hipersona, Marasantiya sahne alırken, ikinci gün Manga, Fatma Turgut, Can Gox, Ufuk Beydemir, Berceste konser verdi. Üçüncü günde Athena, Selda Bağcan, Umut Kuzey, M Lisa, Filozof Kedi müzikseverlerle buluşurken, dün ise Pinhani, Dedublüman, Mavi Gri, Skapova, Ferhat Sönmez konserleriyle festival tamamlandı.
Milyonfest Kapadokya'da müzikseverler 4 gün boyunca unutulmaz bir festival deneyimi yaşadı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kapadokya'da Müzik Dolu Bir Festival: Milyonfest Kapadokya - Son Dakika
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