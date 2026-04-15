Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya’nın At Kültürü Müzeye Taşındı

15.04.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürgüp'teki Erhan Ayata Güzel Atlar Müzesi, atçılık kültürünü geleceğe taşıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki müzede, tarihte "Güzel atlar diyarı" olarak bilinen Kapadokya'nın atçılık kültürü geleceğe taşınıyor.

İlçede geçen yıl ziyarete açılan Erhan Ayata Güzel Atlar Müzesi hem sanatseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için yeni bir rota haline gelen müze, bölgenin kadim atçılık kültürünü tanıtan önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Kültürel hafıza mekanı niteliği taşıyan müzede, atla ilgili heykelden tabloya, fotoğraf ve geleneksel objelerden modern sanat eserlerine kadar uzanan geniş bir koleksiyon, atın insanlık tarihindeki yerini farklı perspektiflerle ziyaretçilere sunuyor.

Kapadokya'nın kültürel zenginliğini somut bir deneyime dönüştüren müze, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, ilçenin kültürel turizmine katkı sağlaması amacıyla belediye tarafından yönetiliyor.

Müzede atla ve atçılıkla ilgili 450 parça eser sergileniyor

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, AA muhabirine, bölgede binlerce yıldır atçılık kültürünün olduğunu söyledi.

İlçede iki yıldır düzenledikleri "Kapadokya At Festivali"nde atlı tur düzenleyen çiftlikler dışında bu konuda bir tesisin bulunmadığını fark ettiklerini anlatan Bul, ardından müze kurulmasına yönelik çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Müzenin özellikle kültür turizmine ilgi duyan turistler için önemli bir durak haline geldiğine dikkati çeken Bul, şöyle konuştu:

"Bodrum'da yaşayan ve müzayedelerden atla ilgili figürleri toplayan Erhan Ayata ile temasa geçtik. Onun 450 parça eserini burada sergilemeye karar verdik. Bu tarihi binanın çok hızlı şekilde restorasyonunu yaptık. Binamızda 450 parça at ve atçılıkla ilgili eser sergilenmekte. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Zeynep Sezerman'ın yılkı atlarıyla ilgili bölgede çekilen fotoğrafların sergilenmesi de müzenin genel yapısını tamamlayıcı nitelikte bir enstrüman oldu. Çocukluğum burada geçti. Eskiden traktör yerine tarım işinde de at çok önemli bir unsurdu. At, özellikle Kapadokya bölgesinin dokusuna yakışan ve doğaya zarar vermeyen bir hayvan. Hem turizm amaçlı turlarda hem de bölge içerisinde atlarla dostluğumuz devam ediyor."

Müzenin yöneticisi Ali Çuhadar ise ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Buraya gelen turistlerin, atlara ilgisi olan, atların hikayesini dinlemek isteyen ve koleksiyon parçalarını merak eden kişilerden oluştuğunu söyleyen Çuhadar, "Atların da bizler gibi hikayelerinin olduğunu görüyoruz ve onları anlatmaya çalışıyoruz. Burada dünyanın her yerinden toparlanmış koleksiyon parçaları mevcut." dedi.

Müzedeki eserler turistlerin ilgisini çekiyor

Ziyaretçilerden Doğa Ölmez de biniciliğe ilgi duyduğunu ve vakit buldukça peribacaları arasında atlı tura katıldığını söyledi.

Bölgede genç olmanın güzel yanlarının olduğunu ifade ederek Ölmez, "Bunlardan birisi de hafta sonları vadilerde at binmek. Bu müze de at kültürünü tanıyabileceğiniz bir yer. At tutkunları burayı kesinlikle ziyaret etmeli." diye konuştu.

Polonyalı turist Arthur Dvorak ise müzedeki eserleri incelediğini belirterek, "Burası birbirinden farklı atları görebileceğiniz harika bir deneyim sunuyor. Kumaş, cam, seramik gibi birçok malzemenin atla bütünleştiğine şahit olabildiğimiz müzeyi beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kapadokya, Kültür, Ürgüp, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:45:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.