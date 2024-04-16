Kapadokya'yı 9 günde 240 bin kişi ziyaret etti
NEVŞEHİR - 9 günlük bayram tatilinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.
UNESCO Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan, peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 9 günlük bayram tatilinde 243 bin 632 kişi ziyaret etti.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 9 günlük bayram tatilinde Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Zelve Paşabağları açık hava müzesi oldu. Zelve Paşabağları ören yerini 9 günlük bayram tatilinde 67 bin 968 kişi ziyaret etti. Bölgede en çok ziyaret edilen bir başka ören yeri de Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava müzesini 56 bin 851 kişi ziyaret etti.
Hacı Bektaş Veli Külliyesini 38 bin 250, Kaymaklı Yer altı şehrini 34 bin 174, Derinkuyu yer altı şehrini de 27 bin 018 kişi ziyaret etti.
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