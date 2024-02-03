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Kar ve Doğa Şenliği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kar ve Doğa Şenliği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek

Kar ve Doğa Şenliği Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda düzenlenecek olan 'Kar ve Doğa Şenliği'ne herkes davetli. Şenlikte doğa yürüyüşü, motor sporları etkinliği, atlı kızak, off-road gösterisi ve canlı müzik performansları yer alacak.

03.02.2024 18:14
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda "Kar ve Doğa Şenliği" organize edilecek.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın 1550 rakımlı Karagöl Yaylası Tabiat Parkı'nda düzenlenecek şenliğe herkesin davetli olduğu belirtildi.

Şenliğin yapılacağı alana gitmek isteyenler için 10.00-11.00 saatleri arasında Hamzalar kavşağı, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Kapalı Pazar yeri ve Hacıkara Mahallesi Pazar Pazarı önünden otobüs kaldırılacağı kaydedildi.

Şenlikte doğa yürüyüşünün yanı sıra motor sporları etkinliği, atlı kızak, off-road grupları gösterisi ve canlı müzik performansları yer alacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kar ve Doğa Şenliği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek - Son Dakika
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