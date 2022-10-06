Karabük haber... Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için şenlik düzenlendi.

Müdürlüğün müzik atölyesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, müdürlükte 38 çocuğun koruma ve bakım altında bulunduğunu söyledi.

Müdürlük bünyesinde bir yıl önce müzik ve resim atölyesi ile spor akademisi oluşturulduğunu belirten Bilgiç, "Müzik atölyesinin oluşturulması ve müzik grubunun kurulmasıyla gençlerimiz kendi yeteneklerine uygun olan müzik aletlerini çalmaya başlamış, özgüvenleri yükselmiştir." dedi.

Karabük'te çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için etkinlik düzenlendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisinin aşılanması için etkinlik yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Yortan İlk ve Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilere HAYDİ uygulaması, hayvan hakları ve hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla bilgilendirme yapıldı.