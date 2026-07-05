Karabük'te 8. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük'te 8. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Karabük\'te 8. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi
05.07.2026 20:18
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Aladağ Şenlikleri, motosiklet gösterileri ve güreş müsabakalarıyla renkli bir etkinlik oldu.

Karabük'te "8. Aladağ Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde Aladağ Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlik, Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübünün destekleriyle yapılan motokros gösterisiyle başladı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından etkinliğin açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün tabiat zengini bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

KAR-DER yönetimiyle Aladağ şenliklerine güreş müsabakalarını da eklemek için karar aldıklarını aktaran Şahin, "İlk defa bugün burada Aladağ şenliklerinde karakucak güreşleri yapılacak. Bunun bir defalık olmasını temenni etmiyoruz. Bunun artık Karabük ve Aladağ için marka olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Vali Oktay Çağatay da bu tür organizasyonlarda birlik ve beraberliğin pekiştiğini, hemşehrilerin kucaklaştığını ve gelenek göreneklerin hatırlandığını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de şenliklerin sadece eğlenceyle sınırlı kalmadığını belirterek, "İstanbul'dan, Ankara'dan, çeşitli yerlerden gelen hemşehrilerimiz var. Bu gibi etkinlikler birer sıla-i rahim, köklerimize döndüğümüz anlar, kucaklaştığımız anlar." şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise şenliğin Karabük'ün birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin sembolü haline geldiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi, ağalık seçimi yapıldı.

Karakucak güreşleriyle süren etkinlikte Mehmet Ali Şahin'in torunu, Cem Şahin'in oğlu Mehmet Furkan Şahin, rakiplerini yenerek başpehlivan oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Program, müzik grubu Ayna ve sanatçı Mahmut Tuncer konserleri, ikramlar, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, KAR-DER Başkanı Murat Gül, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te 8. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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