Karabük\'te Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Kültür Sanat

Osmanlı kültürü ile şed kuşatıp ustalığa adım attı

Karabük'te Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

KARABÜK - Karabük Ticaret İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Karabük'te ilk defa Ahilik haftası etkinlikleri düzenlendi.

Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen programda, Osmanlı kültürü ile demirci çırağı şed kuşatılarak ustalık yemini yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentte ilk defa kapsamlı bir Ahilik haftası kutlandığını ifade ederek, ahiliğin sadece ticaretin ve ekonominin değil, aynı zamanda sosyal hayatın, adaletin, yardımlaşmanın temel taşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ahilik kültürünün esnaf ve zanaatkarların dürüstlük, kardeşlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde bir araya geldiği, toplumsal huzuru ve güveni tesis eden köklü bir gelenek olduğunu anlatan Çetinkaya, "Bugün bizlere düşen, ahilik geleneğini yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bu değerleri yeni nesillere kıymetli şekilde aktarmaktır. Karabük Belediyesi olarak bizler de esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise, Anadolu'nun yüreğinde filizlenen, toprağın bereketi ve insanın emeğiyle yoğrulan, asırlara meydan okuyan ahlak ocağı ahilik, ticarette adaletin, sosyal hayatta da dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

Ahiliğin nesiller boyu insana ticaretin bir ibadet olduğunu, kazancın yalnızca maddi değerlerle değil, manevi erdemlerle de ölçüldüğünü anlattığını belirten Yavuz, "El, harama uzanmamalı. Dil, yalanla kirletilmemeli. Gönül ise hep temiz kalmalıdır bu anlayışa göre. Ahilik ocağında pişen her birey yalnızca kendi kazancını değil, toplumu da gözetmelidir. 'Elini, kapını, sofranı açık tut.' diyen bu kadim öğreti, cömertliği, paylaşmayı ve dayanışmayı yüceltmiştir her gün. Nesiller boyu ahi kendi zenginliğini başkasının fakirliğinde görmemiş, bilakis her kazancın bir paylaşma, her lokmasını bir kardeşliğe dönüştürmüştür." dedi.

Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunu grubu gösteri sundu.

Program, Osmanlı kültür ve geleneğine göre şed kuşatma töreni yapıldıktan sonra, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdimi yapıldıktan sonra Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Çetinkaya tarafından ahilik pilavı ikramı yapıldı.

Programda ayrıca Karabük Valisi Mustafa Yavuz, demir döverek, Safranbolu lokumu üretimi için kazanda kürek çevirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.