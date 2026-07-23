Çocuklar İçin Yaz Şenliği 5000 Evler Has Bahçe\'de devam etti

Karabük Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuklar İçin Yaz Şenliği", 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisi'nde çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmalar, oyunlar ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar yaz tatilinin keyfini çıkardı.

Karabük Belediyesinin kentteki çocuklar için hazırladığı Yaz Şenliği programı, 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisi'nde çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şişme oyun grupları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların mutluluğunun yaptıkları çalışmaların en büyük karşılığı olduğunu belirterek, yaz şenliklerinin sezon boyunca kentin farklı noktalarında devam edeceğini ifade etti. - KARABÜK