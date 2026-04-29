Karabük'te turizm seferberliği masaya yatırıldı
Karabük'te turizm seferberliği masaya yatırıldı

29.04.2026 13:25  Güncelleme: 13:26
Karabük'te turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Alan Başkanı Cemil Belder, ilgili kurum müdürleri, turizm sektörü temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"Karabük'ün turizm potansiyeli değerlendirildi"

Toplantıda, Karabük'ün turizmde sahip olduğu mevcut potansiyelin daha etkin kullanılması, destinasyon tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin etkin tanıtım ve güçlü iş birliğiyle daha ileri taşınabileceğini ifade etti.

Toplantıda, turizm alanında yürütülecek çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projelerin artırılması ve Karabük'ün turizm markasının daha görünür hale getirilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat

Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
