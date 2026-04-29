Karabük\'te turizm seferberliği masaya yatırıldı

Karabük'te turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Alan Başkanı Cemil Belder, ilgili kurum müdürleri, turizm sektörü temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"Karabük'ün turizm potansiyeli değerlendirildi"

Toplantıda, Karabük'ün turizmde sahip olduğu mevcut potansiyelin daha etkin kullanılması, destinasyon tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin etkin tanıtım ve güçlü iş birliğiyle daha ileri taşınabileceğini ifade etti.

Toplantıda, turizm alanında yürütülecek çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projelerin artırılması ve Karabük'ün turizm markasının daha görünür hale getirilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişiyle sona erdi. - KARABÜK