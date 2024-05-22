Kültür Sanat

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri devam ediyor.

Karabük Valiliği koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kente özgü tatlardan Yazıköy keşkeği, fırında pişirildi.

Köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri tarafından fırından çıkarılan Yazıköy keşkeği, davetlilere ikram edildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile Valilik Hukuk Müşaviri Meral Batı Demirbaş da katıldı.