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Karabük Üniversitesi'nden İki Ödül

Karabük Üniversitesi\'nden İki Ödül
10.06.2026 11:06
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Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı belgeseller, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde en iyi belgesel film ve ikincilik ödüllerine layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Ahraz" ve "Sarı Kanarya" belgeselleri, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

Türkiye'nin önemli belgesel organizasyonları arasında gösterilen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde öğrenci kategorisinde yarışan "Ahraz" ve "Sarı Kanarya" belgeselleri derece elde etti.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yöneticileri, sinema dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel'in yaptığı "Ahraz" belgeseli, öğrenci kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nün sahibi oldu.

Belgeselin yapım ekibinde Hediye Aras, Kardelen Karaduman, Azra Çakır, Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel yer aldı.

Aynı kategoride yarışan ve yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Melike Kaya'nın üstlendiği "Sarı Kanarya" belgeseli ise ikincilik ödülüne layık görüldü. Filmin ekibinde Melike Kaya, Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül görev aldı.

Ödül alan her iki belgeselin danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten yaptı. Öğrencilere ödülleri TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından verildi.

Öte yandan, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin Ulusal Profesyonel Kategorisi'nde yarışan Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak da "Tuzdan Hayaller" adlı belgeseliyle finale kalma başarısı gösterdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışının ve sanatsal üretim kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin belgesel sinema alanında önemli başarılara imza attığını ifade eden Kırışık, kazanılan ödüllerin üniversite adına gurur verici olduğunu kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük Üniversitesi'nden İki Ödül - Son Dakika

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