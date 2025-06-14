Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Ulaştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Ulaştı

14.06.2025 16:12
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Ankara-Zonguldak hattında ilk seferini tamamlayan Karaelmas Ekspresi, turistik rota sunuyor.

Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a ulaştı

ZONGULDAK - Ankara ile Zonguldak arasında karşılıklı düzenlenecek olan Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolculuğunu tamamlayarak Zonguldak'a ulaştı.

Ankara'dan yola çıkan ve turistik rotasıyla dikkat çeken Karaelmas Ekspresi, Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. Proje, TCDD Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirildi. İlk sefer Ankara Garı'nda düzenlenen törenin ardından başladı. Tren bugün Zonguldak'a ulaştı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Karaelmas Ekspresi yolcuları çiçekler ve hediyelerle karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vilayeti Zonguldak'a, karaelmas diyarına hoşgeldiniz. Esasında bu hatlar Türkiye Cumhuriyetinin ilk hatlarından birisi. Şimdi Karabük-Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapmakla banliyö seferleri yapılmakta. Yük taşımacılığında Türkiye'nin en fazla yükünün taşındığı hattır. Ankara bozkırdan çıkıyorsunuz Çankırı oradan da Karadeniz'e geliyorsunuz. Birkaç iklim görüyorsunuz. Türkiye'nin en harika ormanlarından, dağlarından tepelerinden geçiyor Karadeniz'e geliyorsunuz. Müthiş bir tabiat, kültürel varlık. Bugüne kadar iki tanıtım seferi yapılmıştı. İlgileriniz için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karşılama töreninde Madenci Korosu da mini bir konser verdi. Yolcular konserde doyasıya eğlendi.

İki yönlü toplam sekiz sefer gerçekleştirecek olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. Yaklaşık 120 yolcu kapasiteli tren, Ankara'dan hareket ettikten sonra sırasıyla Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te turistik amaçlı duraklayacak. Dönüş yolculuğuna ise Cumartesi gecesi saat 23.55'te Zonguldak'tan başlayacak. Aynı gün içinde yapılan duraklamaların ardından Pazar akşamı saat 19.02'de Ankara'ya varması planlanıyor.

Trenin Ankara'dan kalkış tarihleri 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım olarak belirlendi. Son dönüş seferi ise 15 Kasım'da Zonguldak'tan yapılacak. Zonguldak'ın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen seferler kapsamında, yolculara tarihi ve kültürel rotalarda unutulmaz bir tren deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Ulaştı - Son Dakika

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