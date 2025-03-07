Karaman'da YEDAM Atölye sergisi açıldı

KARAMAN - Karaman'da Yeşilay Haftası dolayısıyla açılan sergide bağımlılıkla mücadele eden bireylerin yaptığı ürünler yoğun ilgi gördü.

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide bağımlılıkla mücadele eden bireylerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde tasarladıkları eserler sergilendi. Alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılarına ücretsiz hizmet veren YEDAM personellerinin danışanlarıyla birlikte yaptıkları ürünler çok beğenildi. Sergide Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ebru yaptı.

"81 ilde 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hizmet vermekteyiz"

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Fazilet Ç., "Yeşilay Danışmanlık Merkezi atölyemizde danışanlarımızla birlikte yaptığımız ürünleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergiliyoruz. Herkesi de bu sergiye davet ediyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılarına ücretsiz hizmet veren bir merkeziz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak 81 ilde 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hizmet vermekteyiz. Danışma hattımızın numarası 115 arandığı zaman bağımlı kişilere ve yakınlarına ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Serginin açılışına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri ile Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve vatandaşlar katıldı.