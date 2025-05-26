Karayazı'da Ters Lale Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karayazı'da Ters Lale Festivali Coşkusu

26.05.2025 18:46
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen Ters Lale Festivali, çeşitli tanıtım programları ve etkinliklerle devam ediyor. Festivalde ters lale fotoğraflama, at yarışı, konserler ve havai fişek gösterileri yer aldı. Etkinlikler yıl sonuna kadar sürecek.

Karayazı'da Ters Lale Festivali coşkusu

ERZURUM - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri Karayazı'da devam ediyor.

EİT tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere çeşitli tanıtım programları düzenlendi. EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri Karayazı'da devam ediyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere çeşitli tanıtım programları düzenlendi. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayazı Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde yüründü.

Keşfedilmeyi bekleyen ilçe: Karayazı

İlçenin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde ters lale fotoğraflama, at yarışı, konserler, gökyüzü gözlemi, tarihi ve kültürel alan ziyaretleri ile havai fişek gösterileri yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, Erzurum'un "saklı güzellik" olarak tanımladığı Karayazı'nın her şeyin en güzelini hak ettiğini söyledi. Erzurum ve Karayazı için önemli bir gün olduğunu ifade eden Titiz, etkinliklere çevre il ve ilçelerden gelenlere teşekkür etti. Titiz, "İlçemizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini hep beraber tanıtarak ve en önemlisi Karayazı'mızın misafirperver, çalışkan ve mert insanıyla beraber bunu gerçekleştirerek bu güzel topraklarda hiçbir zaman unutmayacak 2 güzel günü birlikte geçireceğiz. İlk defa yaptığımız festivalin her yıl üzerine koyarak daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikler yıl sonuna kadar devam edecek

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık da Erzurum'da yıl sonuna kadar etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Erzurum 2025 Turizm Başkenti kapsamında uluslararası birçok aktivitenin şehir merkezinde yapıldığını belirten Çığlık, şunları kaydetti: "Kent merkezinde bazı aktiviteler daha olacak ama birçok ilçemizde de etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir. Turizm başkenti unvanının Erzurum'a verilmesi hususunda katkıları ve desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadim şehirde, tarihin başlangıcının olduğu bu güzel coğrafyada bir arada olmak ve bu anı paylaşmak hepimizi çok mutlu etti. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel günü yaşamak hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise festivalin sürdürülerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Etkinliğe, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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