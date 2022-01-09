Karesi'de yeni yılın ilk sergisi açıldı - Son Dakika

Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni yılın ilk sergisi açıldı.

Balıkesirli merhum sanatçı Özdemir Yemenicioğlu Atölyesi öğrencisi 21 sanatçının resimlerinden oluşan sergi, Karesi Belediyesi ve Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT) iş birliği ile izlenime sunuldu.

Yıldırım Bayezid Han İmarethanesi'nde hizmete giren kültür ve sanat evindeki serginin açılışına, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, atölye öğrencileri, sanatçılar ve çok sayda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Orkan, sanata, sanatçıya destek vermeyi, onların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev olarak bildiklerini söyledi.

Orkan, "Şehrimizin ve ülkemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar yapmış, geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan ünlü ressam Özdemir Yemenicioğlu adına Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz yıl sonu resim sergisindeyiz. Atölye öğrencilerine emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Rafet Topalak ise katkıları nedeniyle Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

Dilek Dindar, Dilşan Balkancı, Erdem Köybaşı, Gönül Karaca, Hakkı Hattatoğlu, Hatice Şirin Uyanık, Hülya Güler, Melda Beki, Mualla Can, Mualla Demir, Muammer Gülümser, Mürvet Ay, Nazmiye Mutafoğlu, Nilgün Sezer, Nurgül Can, Reyhan Kabakçı, Semra Ocak, Serhan Kerestecioğlu, Sevim Cingöz, Gül Serpil Erdem ve Emine Ermiş'in eserlerinin bulunduğu sergi, 12 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.