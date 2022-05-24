Karma sergi "No: 1 2022" 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün yaptığı, farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya geldiği "No: 1 2022" isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 28 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında Ekavart Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam eden Zeynep Öztürk'ün küratörlüğünde gerçekleşecek karma sergide Refik Akyüz, Tıfak Arslan, Ertuğrul Berberoğlu, Sefa Çakır, Hüseyin Demirbaş, Rabia Kalyoncuoğlu, Seydi Murat Koç, Nurdan Likos ve Muhittincan farklı disiplinlerdeki çalışmaları ile yer alacak.

10 SANATÇIDAN 21 ESER YER ALIYOR

Yolları yıllar önce Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümünde yolları kesişen 10 sanatçı, geçmişin ayak izlerini günümüze taşıdıkları karma sergide bir araya geliyor. Farklı disiplinlerde 21 eserin yer alacağı bu karma sergi de ilk kez bir araya gelecek sanatçılar, üniversite yıllarından bu yana süre gelen dostluklarını sanatın bütünleyici yönü ile buluşturuyor.

Aradan yıllar geçse de bazı şeylerin hiç değişmeyeceğinin de göstergesi olan bu birliktelik vurgusu ile kapılarını sanatseverlere açacak olan "No: 1 2022" sanatın birleştirici gücüne de vurgu yapıyor. "No: 1 2022" sergisi 25 Haziran 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

SANATÇILAR

Zeynep Öztürk, Refik Akyüz, Tıfak Arslan, Ertuğrul Berberoğlu, Sefa Çakır, Hüseyin Demirbaş, Rabia Kalyoncuoğlu, Seydi Murat Koç, Nurdan Likos, Muhittincan.

Karma sergide yer alan sanatçılardan Ertuğrul BERBEROĞLU, EART Galeri; Sefa ÇAKIR, Vision Art Platform tarafından temsil edilmektedir.