Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü - Son Dakika
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Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

27.03.2022 09:49

Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler.

Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

ADANA Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Portakal Çiçeği Karnavalı' nedeniyle Adana'ya gelen vatandaşlar gündüz stantları gezerken akşam da kente özgü yiyecekleri yemek için kebap ve şırdancılara akın etti.

2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla 10'uncu 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' düzenleniyor. Karnaval dolayısıyla kente binlerce ziyaretçi gelirken bu ziyaretçiler gün içerisinde önce Merkez Park ve Atatürk Parkı'ndaki stantları geziyor ardından da kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ediyor. Akşam saatlerinde ise ziyaretçiler Adana'ya özgü yemekleri yemek için kebap ve şırdancılara akın etti. Bu durum ise esnafın yüzünü güldürdü.

Kebapçı Yaşar Aydın, karnavalın esnafa can suyu olduğunu ifade ederek, "Misafirlerimiz sabah güne ciğerle başlamak için izdiham oluşturdu. Gün boyu yoğunluk hiç azalmadı. Esnaf için can suyu oldu. Kente yüzlerce tur geldi. İnsanlar kebapları mutlu bir şekilde yiyor. Esnaf mutlu, gelenler mutlu. Adana'nın görselleri çok güzel. İnsanlar o kadar dışarıyı çok özlemiş. Daha önce de kentte festival, karnaval düzenlendi ama bu seneki karnaval çok güzel oldu. Gez dünyayı, ye Adana'yı" diye konuştu.

Şırdancı Emin Kertiş ise gün boyu şırdana talep olduğunu belirterek, "Karnavalımız şuanda çok güzel gidiyor. Yağmur yağmasına rağmen insanlar akın akın geliyor. Adana'nın yöresel lezzetlerine de inanılmaz talep var" ifadelerini kullandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinden turla gelen Sevinç Turgu isimli vatandaş ise karnavalı ve Adana Kebap'ı çok beğendiğini söyledi. Turla Adana'ya gelen Veliya Aydın, "Önce karnaval alanlarını gezdik, ardından da kebap yedik" dedi.

Samsun'dan gelen Ahmet Kara ise gün boyu Adana'yı gezdiklerini belirterek, "Bütün turlarımızı gerçekleştirdik ve en son kebap yemeye geldik. Doyasıya bir şekilde kebap, ciğer ve kaburga yedik" ifadelerini kullandı.

Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

YORUMLAR
500
Adana'nın horozu da kebap yiyor Adana'nın horozu da kebap yiyor Adanalıları yağmur bile durduramadı Adanalıları yağmur bile durduramadı

Portakal, Aydın, Esnaf, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü - Son Dakika
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