Kars haber! Sarıkamış'ta emekli işçi 2150 rakımda sebze ve meyve yetiştiriyor - Son Dakika
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Kars haber! Sarıkamış'ta emekli işçi 2150 rakımda sebze ve meyve yetiştiriyor

13.10.2022 11:26
Kars haber! Sarıkamış'ta emekli işçi 2150 rakımda sebze ve meyve yetiştiriyor

Kars gelişmesine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde emekli işçi, 2150 metre rakımdaki serada organik olarak salatalık, domates, biber ve elma yetiştirerek çevresine örnek oluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde emekli işçi, 2150 metre rakımdaki serada organik olarak salatalık, domates, biber ve elma yetiştirerek çevresine örnek oluyor.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan emekli işçi Nazım Öncü (65), yurtta kışın en sert ve çetin geçtiği ilçede kurduğu serada, salatalık, domates, biber gibi ürünler yetiştirdi.

2150 rakıma rağmen 6 yıl önce bahçesine diktiği fidandan da elma almayı başaran Öncü, hem kendi sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor hem de çevredekilere örnek teşkil ediyor.

Öncü, AA muhabirine, Sarıkamış'ın soğuk olduğunu belirterek, buna rağmen sera kurarak sebze yetiştirdiğini söyledi.

Soğuk nedeniyle verim alamayacağını söyleyen kişilere aldırış etmediğini ifade eden Öncü, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ın soğuk bir yer olduğunu ve burada hiçbir şey yetişmeyeceğini söylediler. Kurduğum serada salatalık, domates, biber yetiştirdim. Organik olan bu ürünleri hem biz yedik hem de komşulara dağıttık. 'Burada salatalık olmaz' diyorlardı, öyle gün oldu ki günlük bir kasa salatalık aldım. Yani suladıktan sonra sabah, akşam salatalık aldım. Olmaz diye bir şey yok, yeter ki emek edelim, çalışalım uğraşalım. Herkes gördü, inşallah seneye üretimi daha da çoğaltacağız."

Öncü, üretmeyi, çalışmayı ve doğayı çok sevdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Orman kenarında çalıya benzer fidan bulup bahçeme diktim. Ne olduğunu bilmiyordum. Altı yıl sonra çiçek açtı ve elma vermeye başladı. Bir kasaya yakın organik elma toplayıp komşulara dağıttım. Elma ağacına seneye daha güzel bakımını yapacağız. Bu ağacın daha çok elma vereceğine eminiz. Sarıkamış'ta olmaz denilen her şey oluyor, yeter ki bakalım, yapalım."

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Kaynak: AA

Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars haber! Sarıkamış'ta emekli işçi 2150 rakımda sebze ve meyve yetiştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars haber! Sarıkamış'ta emekli işçi 2150 rakımda sebze ve meyve yetiştiriyor - Son Dakika
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