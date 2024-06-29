Kars'ın tarihi kenti Ani'ye yoğun ilgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ın tarihi kenti Ani'ye yoğun ilgi

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen tarihi kent, ziyaretçilerini büyülüyor. Ani Örenyeri, Fransa ve Almanya'dan gelen ziyaretçilere kapılarını açıyor. Bölgede bulunan tarihi eserler, özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Kars'ta uzun yıllardan beri rehberlik yapan Bengül Toprak, Ani'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Ani Örenyeri, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındırıyor ve tarihi yolculuğa çıkan ziyaretçilerini etkiliyor.

29.06.2024 10:57
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Kars'ın tarihi kenti Ani'ye yoğun ilgi

KARS - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen tariki kent ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Örenyeri, son günlerde Fransa ve Almanya'dan gelen ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Yaklaşık 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan "Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

"Yabancı turistlerin ilgi odağı"

Kars'ta uzun yıllardan beri rehberlik yapan Bengül Toprak, "Yaz döneminde özellikle yabancı turistler için çok büyük ilgi odağı oluyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması sebebiyle en ziyaret edilen, tercih edilen Türkiye'deki destinasyonlardan biri haline geliyor. Yabancı misafirlerimiz yoğunlukta, özellikle yaz sezonunda bunun en önemli etkenlerinden biri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması, yeterli düzeyde tanıtımlarla çok daha iyi seviyelere ulaşabilecek bir noktadayız. Çünkü bunu için potansiyel alt yapısı da müsait, herkesin gelip görmek isteyeceği çok güzel manzaralara sahip noktalardan birisi Ani kenti, herkesi bekliyoruz" dedi.

Öte yandan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Ani Ören eri, yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Bilimsel dergilerin bile konu edindiği Ani Ören Yeri taşıdığı tarih ile herkesin dikkatini üzerine çekiyor.

Kaynak: İHA

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