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Kars'ta 274 yıllık tabya turizme kazandırılmayı bekliyor

KARS - Kars'ta 274 yıllık tabya turizme kazandırılmayı bekliyor. Karslı turizmciler tabyanın turizme kazandırılmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turist sayında önemli artış sağlanacağına dikkat çekiyor.

Kanlı Tabya'nın Harp Tarih Müzesi'ne, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüldüğü Kars'ta, Karadağ Tabya'nın da müze veya gezilebilir bir hale getirilmesi, hem tabyanın yıkılmasının önleneceği, hem de bölgeye gelen turistlerin gezi rehberleri aracılığıyla bu bölgeye yönlendirilmesi isteniyor.

1855 Osmanlı Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve 1918 - 1920 Osmanlı Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanılan tabya, kentte bulunan tabyaların en büyü olması ve 46 tabya ya hakim bir yerde olmasıyla da ilgi çekiyor.

Borazanlı Tabya'nın Kars turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Kars kültür turizm noktasında hem ülkemizde, hem dünyada yıldızı parlamaya devam ediyor. Kültür turizmi kaynaklarından birisi de tabyalarımız oluyor. Kars Türkiye'de en çok tabyaya sahip olan şehirdir. Toplamda 46 tabyamız bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesini çok muhteşem şekilde Kars turizmine kazandırdık. Peynir Müzesi ve Kafkas Harp Cephesi Müzesi olarak kazandırıldı. Gelen yerli, yabancı misafirlerimizden büyük bir övgü almaktadır. Mevcut olan tabyalardan biri de Kars Kalesi'nin hemen yakınlarında lokasyon olarak çok gözde bir noktada olan Karadağ Tabya, bu tabya aynı zamanda halk arasında 'Borazanlı Tabya' olarak geçmektedir. Bu tabyanın kısa sürede restore edilmesi Kars turizmi açısından çok önemli olacaktır. Özellikle konuklarımızın uzun süreli vakit geçirebilecek bir alana sahip olacaktır. Hem tarihsel niteliğini, hem kültürel özelliğini aynı zamanda Kars Kalesi'ndeki konumundan dolayı doğal güzelliklerini de görmüş olacaklardır. Buradan yetkililerden ricamız kısa sürede restore edilip Kars turizmine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Halk arasında 'Borazanlı Tabya' olarak bilinen Karadağ Tabya, Kars Kalesi'nin karşısında, Dereiçi Kanyonunu ise kuş bakışı görüyor.

Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan birisi olarak dikkat çeken Karadağ Tabya, Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlıyor. Tabyada sığınak, Kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur.

Karadağ Tabyası'nın en önemli özelliği, düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olmasıdır. Tabya'nın Kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli dinleme borusu bulunuyor.