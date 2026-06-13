Kars'ta Ekin Uzunlar Coşkusu - Son Dakika
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Kars'ta Ekin Uzunlar Coşkusu

13.06.2026 10:01
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Kars'ta düzenlenen 'Yaşayan Miras Şöleni'nde Ekin Uzunlar, binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.

Kars'ta "Yaşayan Miras Şöleni" kapsamında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.

Kars'ta kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şölen kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Karslı sanatseverlerle buluştu.

Kemençesi eşliğinde Karadeniz'in sevilen ezgilerini seslendiren Uzunlar, konser boyunca alanı dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı. Sanatçı, repertuvarında yer alan "Köz", "Hüznün Gemileri", "Geliyorum Yar" ve "Duy Sesimi" gibi sevilen eserlerini seslendirirken, dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Kemençe resitali büyük beğeni topladı"

Karadeniz müziğinin güçlü yorumcularından Ekin Uzunlar, konser sırasında sergilediği kemençe performansıyla da büyük alkış aldı. Horon ezgilerinden hareketli oyun havalarına kadar uzanan geniş repertuvarıyla sahne alan sanatçı, zaman zaman seyircilerin arasına girerek hayranlarıyla birlikte şarkılar söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda coşkunun doruğa çıktığı gecede vatandaşlar horon halkaları oluştururken, konser alanında renkli görüntüler oluştu.

"Şölen 14 Haziran'a kadar devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Türkiye'nin 16 farklı ilinden gelen 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", 14 Haziran tarihine kadar Gazi Kars Bedesteni'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta Ekin Uzunlar Coşkusu - Son Dakika

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