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Karsu, İş Sanat'ta unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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Karsu, İş Sanat'ta unutulmaz bir konser verdi

Sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Karsu, İş Sanat'ta düzenlenen 'Dünyanın Sesleri' konserinde seyircilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, Hatay'ın Serinyol ilçesinde bir müzik okulu açılmasına katkı sağlayacağını müjdeleyen Karsu, enstrüman bağışı beklediğini dile getirdi.

Karsu, İş Sanat\'ta unutulmaz bir konser verdi
29.12.2023 - 17:28,  Güncelleme: 17:32
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Sahne performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Karsu, yılın son konserinde seyircisiyle İş Sanat'ta buluştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği harmanlayan Karsu'nun, İş Sanat'a özel hazırladığı 'Dünyanın Sesleri' konserinin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.

Konserde, Karsu orkestrasıyla birlikte izleyenlere eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde; Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Serinyol ilçesinde bir müzik okulu açılmasına katkı sağlayacağının müjdesini veren Karsu, Türkiye'nin dört bir yanından enstrüman bağışı beklediğini de dile getirdi.

Konserde 'Bırak Beni Böyle', 'Siyah' ve 'Sonunda' gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı noktalarından birçok esere yer verdi. Sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: DHA
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