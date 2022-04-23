Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika

- Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı

Kartal'da 23 Nisan'da "102 Çiçek Çocuk" etkinliği

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kartal'da şölen havasında geçti. İlçenin 13 farklı noktasında birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, 102. yıla özel, kardeş ülkelerden katılan çocuklar için "102 Çiçek Çocuk" adlı gösteriyi seyirciyle buluşturdu.

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe genelinde 13 farklı noktada gerçekleştirdiği etkinlikler ile şölen yaşattı. Kardeş şehirler Bulgaristan-Ardino, Bulgaristan- Sitovo, Sjenica- Sırbistan, Kıpçak Belediyeleri ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nden gelen refakatçiler ile Kartal'ı ziyaret eden çocuklar, Kartal Masal Müzesini ve İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret etti. Kartal Meydanı'nda düzenlenen etkinlik alanına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuklarla beraber Ankara Caddesi'nden kortej yürüyüşü ile geldi. Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, '23 Nisan' konulu 'Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması' da düzenlendi. Dereceye giren çocuklara ödüllerini kardeş ülkelerden gelen temsilciler takdim etti. Etkinlikte "102 Çiçek Çocuk" gösterisi, alanda bulunan çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Çocuklar geleceğimiz"

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizim en büyük bayramlarımızdan bir tanesi. Bunu coşkuyla Kartal'da kutlamaya devam ediyoruz. Bugün misafirlerimiz var Moldova'dan, Bulgaristan'dan. Kartallı çocuklarımız da burada. Çocuklar geleceğimiz. Onların eğitimi, gelişimi ve kültür sanat ile buluşması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

"Çok güzel bayramınız var"

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, "Sevgiyle, kucakla selam getirdik. Sizi çok seviyoruz. Çok güzel bayramınız var. Bizde Kartallıları Kıpçak'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dizilerden gördüğümüz yerlere gideceğim için heyecanlanıyorum"

Bulgaristan'dan ziyarete gelen Dilara Recebova ise, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gerçekten çok seviyorum. Masal müzesini gezince çocukluğuma döndüm. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Daha önce Türkiye'ye geldim ama İstanbul'a ilk gelişim. Dizilerden gördüğümüz yerlere gideceğim için heyecanlanıyorum. Kartal Belediyesine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.