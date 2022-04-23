Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı

23.04.2022 22:35

- Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı Kartal'da 23 Nisan'da "102 Çiçek Çocuk" etkinliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kartal'da şölen havasında geçti.

- Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı

Kartal'da 23 Nisan'da "102 Çiçek Çocuk" etkinliği

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kartal'da şölen havasında geçti. İlçenin 13 farklı noktasında birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, 102. yıla özel, kardeş ülkelerden katılan çocuklar için "102 Çiçek Çocuk" adlı gösteriyi seyirciyle buluşturdu.

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe genelinde 13 farklı noktada gerçekleştirdiği etkinlikler ile şölen yaşattı. Kardeş şehirler Bulgaristan-Ardino, Bulgaristan- Sitovo, Sjenica- Sırbistan, Kıpçak Belediyeleri ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nden gelen refakatçiler ile Kartal'ı ziyaret eden çocuklar, Kartal Masal Müzesini ve İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret etti. Kartal Meydanı'nda düzenlenen etkinlik alanına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuklarla beraber Ankara Caddesi'nden kortej yürüyüşü ile geldi. Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, '23 Nisan' konulu 'Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması' da düzenlendi. Dereceye giren çocuklara ödüllerini kardeş ülkelerden gelen temsilciler takdim etti. Etkinlikte "102 Çiçek Çocuk" gösterisi, alanda bulunan çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Çocuklar geleceğimiz"

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizim en büyük bayramlarımızdan bir tanesi. Bunu coşkuyla Kartal'da kutlamaya devam ediyoruz. Bugün misafirlerimiz var Moldova'dan, Bulgaristan'dan. Kartallı çocuklarımız da burada. Çocuklar geleceğimiz. Onların eğitimi, gelişimi ve kültür sanat ile buluşması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

"Çok güzel bayramınız var"

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, "Sevgiyle, kucakla selam getirdik. Sizi çok seviyoruz. Çok güzel bayramınız var. Bizde Kartallıları Kıpçak'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dizilerden gördüğümüz yerlere gideceğim için heyecanlanıyorum"

Bulgaristan'dan ziyarete gelen Dilara Recebova ise, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gerçekten çok seviyorum. Masal müzesini gezince çocukluğuma döndüm. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Daha önce Türkiye'ye geldim ama İstanbul'a ilk gelişim. Dizilerden gördüğümüz yerlere gideceğim için heyecanlanıyorum. Kartal Belediyesine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı
Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı
Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı
Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı

YORUMLAR
500
Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı Şile'de 23 Nisan 'Sokakta şenlik var' etkinliğiyle kutlandı Dünya'nın ikinci Barbie Sergisi Safranbolu'da Dünya'nın ikinci Barbie Sergisi Safranbolu'da

Ulusal Egemenlik, Bulgaristan, 23 Nisan, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:50:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal 'da 13 farklı noktada 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement