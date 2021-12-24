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Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı - Son Dakika

Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı

24.12.2021 09:42

Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldıİSTANBUL Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yeni yıl konseriyle sahne aldı.

Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı

İSTANBUL Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yeni yıl konseriyle sahne aldı. Çocuk Korosu'nun da sahne aldığı, şarkı, türkü, tango ve arya gibi performansların sergilendiği konserde vatandaşlar sanat dolu bir akşam yaşadı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası dün akşam düzenlenen yeni yıl konseriyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Gençlerin kültür ve sanatla buluşması adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde 2019 yılında kurulan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni yıl coşkusunu düzenlediği konser ile yaşattı.

Şef Cihat Aşkın'ın yönetiminde sopranolar Sezin Düzci, Meltem Ergin, Ayşenur Ayyıldız, mezzosoprano Eylül Elif Arslan, tenor Volkan Çelik, bariton Serhan Bali ve bas-bariton Cihan Ayhan'dan oluşan İstanbul Opera Topluluğu, Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Topluluk, Cihat Aşkın yönetimindeki Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde verdiği şan konserinde, şarkılar, türküler, tangolar, aryalar ve düetler ile melodileri müzikseverlerle buluşturdu.

Gecede Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu da şef Funda Güleryüz eşliğinde sahne aldı. Sanatseverlerden tam not alan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu Kartallılara güzel bir akşam yaşattı.

"Kartal'da kültür-sanat var olmaya ve ailelerle, çocuklarla buluşmaya devam edecek"

Gecede konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün hem sahnede profesyonellerimiz hem de sanat akademisinden mezun olan müzisyen çocuklarımız vardı. Aynı zamanda şarkı ve türkü söyleyen bir çocuk koromuz vardı. Kısacası Kartal'da kültür-sanat var olmaya ve ailelerle, çocuklarla buluşmaya devam edecek. Kartal Gençlik Senfoni Orkestrası ilerleyen yıllarda daha farklı ve daha çok konserler ile müzisyen yetiştirmeye devam edecek. Küçük kardeşlerimizin de enerjisi bambaşka" dedi.

Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı
Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı
Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı
Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı

Kartal Belediyesi, Bülent Ecevit, Yeni Yıl, gençlik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da yeni yıl coşkusu Gençlik Senfoni Orkestrası konseriyle taçlandırıldı - Son Dakika
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