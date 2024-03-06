Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, martta kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar etkili oluyor.
Kar kalınlığının 162 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya'da, toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hizmet veriyor.
Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Mart Ayında Kayak Keyfi - Son Dakika
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ARCO Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Karayipler bölgesindeki ülkelerin katılımıyla açıldı. 36 farklı ülkeden 205 galerinin yer aldığı fuar, bu yıl polemik yaratan bir esere yer vermedi. Kadın sanatçıların ağırlıklı olduğu fuarın en pahalı eseri, Joan Miro'nun 1934 tarihli 'Peinture' adlı tablosu oldu. Türkiye ise birkaç sanatçının bireysel katılımıyla temsil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ'a 2 bin gıda kolisi gönderdi. Karadağ İslam Birliği tarafından dağıtılacak olan yardım kolileri, 15 farklı şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardım kolileri, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, yurt içi ve dışından tiyatro gruplarının katılımıyla devam ediyor. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen gruplar ile çeşitli illerden tiyatro ekiplerinin yer aldığı festival, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Bu yıl oyunlar 9 ayrı sahnede, kentin farklı noktalarında sergileniyor ve farklı dillerdeki oyunların Türkçe metinleri üst ve yan yazılarla sahneye yansıtılıyor. Festivalin repertuarı, dil bilmeyenleri sıkmamak adına sözün az olduğu oyunlardan oluşurken, aynı zamanda dünya klasiklerine de yer veriliyor. Festivalin biletleri ise tükenmek üzere.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği (YAŞAD) işbirliğiyle düzenlenen '1. Çocuk Edebiyatı Fuarı' sona erdi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen fuara öğrenciler beklenenden daha fazla ilgi gösterdi. Fuarın amacı, çocukları erken yaşlarda kitapla buluşturmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmektir. Fuarda 30 yazar yer aldı ve çocuklar imzalı kitaplarını ücretli veya ücretsiz olarak aldılar. Fuar, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olup, yazarlar ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bulunan Haracoğlu Türbesi, çatı, dış cephe, halı ve örtülerinin yenilenmesiyle birlikte ziyarete açıldı. İhsangazi Belediyesi ve İsalar Mahallesi muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bakım çalışmalarıyla tarihe saygı ve kent kimliğinin korunması amaçlandı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti. Sezer, yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamında Balkan ülkelerinden gelerek Edirne'yi resmeden 25 ressamın Devecihan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarını inceledi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'den bilgi aldı. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki şehirlerin iş birliğini artırmak ve geçmişten gelen dostlukları arttırarak geleceğe taşımak adına Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nu kurduklarını anımsattı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yıl dönümü, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı törenle kutlandı. Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anarak devrimlerine sahip çıktıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?