Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Mart Ayında Kayak Keyfi

Van'da düzenlenen 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı büyük ilgi gördü

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği (YAŞAD) işbirliğiyle düzenlenen '1. Çocuk Edebiyatı Fuarı' sona erdi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen fuara öğrenciler beklenenden daha fazla ilgi gösterdi. Fuarın amacı, çocukları erken yaşlarda kitapla buluşturmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmektir. Fuarda 30 yazar yer aldı ve çocuklar imzalı kitaplarını ücretli veya ücretsiz olarak aldılar. Fuar, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olup, yazarlar ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamıştır.