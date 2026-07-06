Kartepe'de Balkan esintisi

Kartepe'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, yurt dışından ve yurt içinden gelen halk dansları toplulukları gösteri sundu.

Kartepe Belediyesi ile Balkan Türkleri Dernekleri işbirliğinde 3. Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali gerçekleştirildi. Etkinlik, Sarımeşe Mahallesi Latife Sokak'tan başlayarak Kartepe Kent Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüyle başladı.

Kent Meydanı'nda Kartepe Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde; Sırbistan, Moldova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'dan gelen halk oyunları toplulukları sahne aldı. Program kapsamında Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü (MAP HOYTAG) ve Çatalca Binkılıç Pomak Kadınları da yöresel oyunlarını sergiledi.

"Kardeşliğimizin en güzel simgelerinden biri"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalde Balkanlar'ın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Organizasyonun ortak tarih, kültür ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biri haline geldiğini belirten Kocaman, "Sahnelenecek her halk oyunu ve söylenecek her türkü, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran bir gönül köprüsüdür. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Cüneyt Şentürk'ün verdiği konserle sona erdi.

Etkinliğe, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ