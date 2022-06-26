Kaş'ta Hadise rüzgarı - Son Dakika
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Kaş'ta Hadise rüzgarı

26.06.2022 00:11

Kaş'ta Hadise rüzgarı Alana sığmayan vatandaşlar, konseri teknelerden izledi Ünlü sanatçı Hadise, Kaş'ta hem coştu hem coşturdu Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alan Hadise, sevenlerini coşturdu.

Kaş'ta Hadise rüzgarı

Alana sığmayan vatandaşlar, konseri teknelerden izledi

Ünlü sanatçı Hadise, Kaş'ta hem coştu hem coşturdu

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alan Hadise, sevenlerini coşturdu. Hareketli şarkıları ve kıvrak dansıyla yaklaşık 1 saat sahnede kalan güzel şarkıcıyı izlemek için vatandaşlar alanı doldurdu, sığmayanlar da teknelerden izledi.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, akşam saatlerinde Kaş Limanı'nda Hadise konseriyle devam etti. Alanı saatler öncesinden vatandaşlar doldururken, pop müzik şarkıcısı Hadise saat 22.00'da sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı, hareketli müzikler eşliğinde kıvrak danslar sergiledi.

Konseri izleyenler arasında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da yer aldı. Vatandaşlara seslenen Mutlu Ulutaş, çeşitli etkinliklerle devam eden festivalde sahne alan Hadise'ye güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Hadise, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Kaynak: İHA

Mutlu Ulutaş, Antalya, Hadise, Likya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaş'ta Hadise rüzgarı - Son Dakika

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