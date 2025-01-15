Kaşkalar\'ın İzleri Zonguldak\'ta Bulundu

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Bilim adamlarının 100 yıldır belge aradığı, Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'ın izi Zonguldak'ta bulundu

BEUN Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen;

"Uzunca yıllar bilgi ve belge edilemeyen Anadolu'nun kayıp topluluğu olan Kaşkalara ait ilk arkeolojik izlere ulaştığımızı düşünüyoruz"

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün 2017 yılında Karadeniz Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda başlattığı kazılarda, Anadolu'nun kayıp topluluklarından biri olarak bilinen Kaşka'lara ait ilk arkeolojik izlere ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, "Genç Tunç Çağı'na tarihlenen günümüzden yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların bu sözünü ettiğimiz Kaşka topluluklarına ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kazı çalışmalarını yöneten Doç. Dr. Hamza Ekmen, dokuz yıldır süren çalışmaların önemli keşif ortaya koyduğunu belirtti. Mağaradaki beş arkeolojik katmandan en eskisinin 6 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu ifade eden Ekmen, bu tabakanın mağaranın ilk sakinlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kazılarda özellikle Genç Tunç Çağı'na tarihlenen üçüncü katmanda dikkat çekici keşiflerin rastlandığını aktaran Ekmen, bu keşiflerin Hitit belgelerinde adı geçen ancak arkeolojik olarak izine rastlanamayan Kaşka topluluklarıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Bilim adamlarının 100 yılı aşkındır belge aradığı Kaşka'larla ilgili ilk arkeolojik izlere ulaştıklarını düşündüklerini belirten Ekmen şöyle dedi:

""Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak 2017 yılında İnönü Mağarası'nda kazılara başladık. 2024 yılı itibariyle de dokuzuncu kazı sezonumuzu tamamladık. Bu süre zarfında İnönü Mağarası'nda beş ayrı arkeolojik kültür katmanı tespit ettik. Bunlardan beşinci tabaka dediğimiz günümüzden 6500 yıl öncesine uzanan tabaka İnönü Mağarası'nın ilk sakinlerinin yaşadığı tabaka. Geçtiğimiz yıllarda özellikle üçüncü tabakada önemli arkeolojik keşiflere ulaştık. Bu keşifler neredeyse 100 yıla aşkın bir süredir bilim insanlarının hakkında belge aradığı Kaşka topluluklarıyla alakalı. Hititçe çivi yazılı belgelerde Kaşka topluluklarından çok sıklıkla bahsedilmekte. Hititlerin kuzeyindeki dağlık ormanlık bölgede yaşayan belli bir siyasi otoriteye bağlı olmayan topluluklar olarak ifade edilmekte. Arkeologlar uzun yıllardır bu toplulukların nerelerde yaşamış olabileceğini ve nasıl bir kültür üretmiş olabileceğini araştırdılar. Ancak çok somut kanıtlara ulaşılamadı. Biz İnönü Mağarası'nın üçüncü tabakasında bulduğumuz ve Genç Tunç Çağı'na tarihlenen günümüzden yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların bu sözünü ettiğimiz Kaşka topluluklarına ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamada belki de hakkında uzunca yıllar bilgi ve belge edilemeyen Anadolu'nun kayıp topluluğu olan Kaşkalara ait ilk arkeolojik izlere ulaştığımızı düşünüyoruz."