Kastamonu Cezaevi\'nden el emeği sergi

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki hükümlülerin yıl boyunca yaptığı ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'da E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevindeki hükümlü kursiyerlerin, yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende ilk olarak Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gönün anlam ve önemine belirten konuşmayı Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Seher Aktaşgil yaptı.

Adalet Bakanlığının taktirleriyle ceza infaz kurumları ile denetimle serbestlik birimlerinde görev yapan personellerin emek ve fedakarlıklarını görünür hale getirme amacıyla 6 Haziran'ın Ceza İnfaz Personeli Günü olarak ilan edildiğini belirten Aktaşgil, "Bu vesile ile üstlendiğimiz ağır sorumluluğun ve mesleğimize olan bağlılığımızın tescillendiği özel bir gündür. Adalet, mülkün temelidir. Ceza infaz kurumları ise bu temelin en sessiz ama en güçlü sütunlarından biridir. Bizler dört duvar arasında gözlerden uzak, sorumluluğu yüksek bir görevi icra ediyoruz. Bizlerin asli görevi, zadece kanunların verdiği cezaları infaz etmek değildir. Bizim en büyük misyonumuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde vücut bulduğu gibi kişisel özgürlüğü kısıtlanan vatan evladının, ceza süresi sonunda, topluma yararlı olacak bir vatan evladı olarak yetiştirilmesidir. Gece gündüz demeden bayram seyran bilmeden büyük fedakarlıkları zor şartlar altında bu görevi yerine getiriyorsunuz. Görevinizi yaparken sergilediğimiz yüksek disiplin, adalet anlayış ve insan onuruna olan saygınız, takdire şayandır. Bu vesileyle görevleri başında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, halen görevi başında olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, hükümlü ve tutuklularının yaptıkları ürünleri ziyaret etti. Ziyarette ayrıca son teknoloji ile donatılan elektronik kelepçenin tanıtımı yapıldı. Türkiye genelinde 3 bin elektronik kelepçenin aynı anda Adalet Bakanlığınca takip edildiği ve Kastamonu'da da 21 elektronik kelepçenin şu anda kullanıldığı ifade edildi. - KASTAMONU