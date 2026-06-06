Kastamonu'da Klasik Araç Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da Klasik Araç Sergisi Yoğun İlgi Gördü

06.06.2026 19:48
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Kastamonu'da düzenlenen klasik otomobil sergisi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü; nostaljik anlar yaşandı.

Kastamonu'da klasik otomobillerin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, klasik otomobilleri yakından inceleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kastamonu'da vatandaşları geçmişe götüren Klasik Araç Sergisi düzenlendi. Kastamonu Klasik 37 Nostalji Araçlar Kulübü tarafından Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanında klasik otomobillerin yer aldığı sergi, düzenlenen konvoyla başladı. Santrapark Kavşağında bir araya gelen klasik otomobiller, şehir merkezinden konvoy halinde geçerek Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanına ulaştı. Burada bir dönemin vazgeçilmez araçları olan ve vatandaşları adeta nostaljiye götüren araçların yer aldığı otomobiller, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Küçükten büyüğüne kadar klasik otomobillere merak edenler, araçları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileleriyle birlikte klasik otomobil sergisini geçen vatandaşlar, ayrıca araçlar hakkında da bilgiler aldı.

Kastamonu Klasik 37 Nostalji Araçlar Kulübü Başkanı Ulaş Yazar, "Benim birkaç tane klasik aracım var. Diğer illerde buna benzer fuarlar oluyordu. Bizde dedik ki neden Kastamonu'da da olmasın. Bir araç iki araç derken Kastamonu'da bulunmayacak ender araçlar var. Bunu da biliyorduk ama usta eksikliğinden ya da parça bulunamamasından ötürü kimse garajından çıkarmak istemiyordu. Bizlerde üyelerimizi tek tek gezerek büyüğüyle küçüğüyle marka ayırmaksızın hepsi ile bir bağ kurarak kulüp olarak 55 civarında üyeye ulaştık. Şu anda sergi alanında da takriben 50-55 tane klasik aracımız bulunuyor. Yerli, yabancı olur, Amerikan olur hepsi vardı. Bir hayli ilgi odağı olan araçlarımız var. Bizlerde bunları Kastamonu'ya tanıtmak adına kulüp olarak insanları bir çatı altında tutmak ve toplama kaidesiyle buna benzer bir sergi yapmak istedik. İnsanların sevebileceği, çocukluktan bugüne güzel hatıralar bırakabileceği, kötü alışkanlıklara sahip olmayacağı bir hatıra bırakmak istedik. Bunda da sağ olsun vatandaşlarımız yoğun ilgi gördü. Halkımızda bu konuda çok özverili ve güvenle yaklaştı bizlere, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gündüz burada saat 15.00 civarında sergimiz başladı. Akabinde de saat 20.30'da da Şehri Dilara Türk Müziği Topluluğunun nostalji konseri olacak. 80'ler, 90'ların en sevilen şarkıları seslendirilecek. Burada çocuklarımıza, yaşlılarımıza, gençlerimize ve bu araçlarla anısı olan herkese hatıra bırakmak amacıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik" dedi.

Klasik araçları yakından inceleyen Aras Taştan ise, "Ben, bu araçları çok beğendim. Araçların hepsini çekiyorum, içlerine biniyorum. Abilerle de fotoğraf çekiniyorum" diye konuştu.

Klasik araçları çok sevdiğini söyleyen Alp Yazgan da, "Bu yüzden sergiye geldim. Bu araçları beğeniyorum, daha önce bir kez görmüştüm" şeklinde konuştu.

Genel olarak araçları sevdiğini belirten Alperen Çiftçi ise, "Araçları çok seviyorum. Araçlara ilgim var, arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Şu anda sergiyi geziyorum, araçları inceliyorum. Araçlarla fotoğrafta çekiniyorum. Daha önce bu renklerden görmemiştim, farklı renklilerini görmüştüm. Fıstık yeşili rengi var burada" dedi.

Eşi ile birlikte etkinlik alanını gezen ve nostalji araçlarını yakından inceleyen Ersin Eser de, "Bugün burada güzel bir etkinlik olduğunu duyduk. Eşim ile birlikte gezmeye geldik. Çok eğlenceli güzel bir güne tanıklık ediyoruz. Tarihi yaşatan 60'lar, 70'ler, klasik araçlar, Amerikan ve Alman araçları var. Güzel bir etkinlik yapılmış, bizde eşimle birlikte geziyoruz. Kastamonu'muzda bu tarz etkinliklerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Hava güzel, araçlarda çok güzel, rengarenk araçlar var" diye konuşu.

Fatma Nur Eser ise, "Araçların hepsi de birbirinden güzel. Ben fazla araçtan anlamam ama hepsi bence mükemmel, renk renk araçlar var. Bu tarz araçları seviyoruz, eşimde klasik araç meraklısı, bizde bu araçları seviyoruz" şeklinde konuştu.

Araçları çok beğendiğini söyleyen Elif Beyza Tidim de, "Babaannem ile birlikte arabalara bakmaya geldim. Bence arabalar çok güzel. Böyle bir etkinlik olması da çok güzel. Daha önce böyle araçlar görmemiştim. Bu araçlar çok dikkatimi çekti benim. Araçları inceledim, fotoğraflar çekindim" dedi.

Öte yandan serginin akabinde saat 20.30'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu tarafından "80'ler 90'lar Nostalji Konseri" gerçekleştirilecek. Klasik araç sergisi ile 80'li ve 90'lı yılların en çok dinlenen eserlerinin seslendirileceği konsere tüm vatandaşlar davet edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu'da Klasik Araç Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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