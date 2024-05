Kültür Sanat

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri görücüye çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli asırlık ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Kastamonu Valiliği himayelerinde Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte katılımcılara, şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Kastamonu çekme helvası, İhsangazi ekşili pilavı, Kastamonu eğşisi, Pınarbaşı'nın kara çorbası, Tosya sarıkılçık pirinciyle yapılan pilav, Cide ceviz helvası, Araç akdene göce çorbası ile Çatalzeytin fındık şekeri ikramında bulunuldu. Ayrıca etkinliklerde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak adlandırılan siyez buğdayından yapılan ürünler, coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ve taş baskı ürünlerinin de tanıtımı yapıldı.

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında çorba ikramında bulunan Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, "Akdene göce çorbası yüzyıllardır bizim Araç ve Kastamonu yöresinde üretilen arpadan yapılan organik bir çorbadır. Yüzyıllardır üretilir, kültürümüz genelde araç bölgesi yörük kültürüdür. İnsanları yörük insanlarıdır. Genelde bu tür gıdalarla beslenir arpa kırmasından yapılan bir üründür. Besin değeri çok çok yüksektir. Özellikle insanların dinç tutmasından, küçük çocuklarımıza göce çorbası yaparız. Çünkü vücudu çok diş tutar. Çorbamızın tarihi yüzyıllardır bizim buraya, bu bölgelere yerleşmemizden bu tarafa yapılan bir üründür" dedi.

"Kastamonu gastronomisini tanıtmaya çalıştık"

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklere katılan ve Türk Mutfağı Haftasını değerlendiren Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise, "Türk Mutfağı Haftası'nın 3'üncü yıl döneminde bir aradayız. Bu anlamda Kastamonu'da programlar yaptık. Türk Mutfağı Haftasını kutluyoruz. Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür Turizm Bakanlığı desteğiyle kutlanmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde eş zamanlı kutlanan Türk mutfağı haftası nedeniyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda programlarımız oldu. Bu programlar neticesinde de Kastamonu Mutfağını, Kastamonu Gastronomisini tanıtmaya çalıştık. Bu anlamda da tanıtım faaliyetlerimiz her sene artarak devam edecektir. Halkımızın desteğiyle bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu sene tasarruf tedbirlerinden ötürü programımızı biraz daha naçizane bir şekilde daha kısa tutmaya çalıştık ama her sene kaliteyi de artırıyoruz. Şimdiki hedeflerimiz arasında Türk Mutfağı haftasını ilerleyen zamanlara göre daha kısa tuttuğumuzdan dolayı bazı işleri gerçekleştiremedik. Bundan sonrasında bu işleri daha hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirerek ürünlerimizin tanıtımını yapacağız" diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünleri vatandaşlarla buluşturma imkanı bulduklarını söyleyen Seven, "Bu anlamda bize destekleri olan özellikle Pınarbaşı, İhsangazi, Tosya, Cide, Araç, Çatalzeytin belediye başkanlarımıza bu anlamda ürünlerini halkımıza sundukları için teşekkür ediyoruz. Yine programımızın başlangıcında Vedat Tek Kültür Merkezi'nde yaptığımız programda Slow-Food ekibine ve Kadın Kooperatiflerine bizlere destek sağladıkları için teşekkür ederiz. Kastamonu mutfağını bundan sonraki süreçte bütün dünyaya tanıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. C" ifadelerini kullandı.