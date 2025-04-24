Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Doğada Hayatta Kalma Kampı Düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Doğada Hayatta Kalma Kampı Düzenledi

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Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencileriyle birlikte doğada yaşam ve hayatta kalma kampı düzenleyerek doğanın güzelliklerini keşfetti. Ayrıca Cide ilçesinde gerçekleştirilen çevre temizliği ile çevre bilincine dikkat çekildi.

24.04.2025 12:48  Güncelleme: 13:05
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Üniversite öğrencileri kamp yaparak doğal güzellikleri gördü, sahilde çöp topladı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Taşköprü ilçesinde doğada yaşam ve hayatta kalma kampı düzenlenirken, Cide ilçesinde de sahil temizliği yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından her ay farklı bir ilçede düzenlenmesi planlanan "Doğada Yaşam Becerileri ve Hayatta Kalma Kampı" etkinliğinin beşincisi, Taşköprü ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi. Doğayla iç içe geçen üç günlük etkinlikte, Kastamonu Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarından 50 öğrenci aktif olarak katılım sağladı.

Taşköprü Belediyesi'nin de destekleriyle Sümer Sosyal Tesisleri'nde kurulan kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yön bulma, barınak kurma, ateş yakma, ilk yardım ve doğal ortamda hayatta kalma stratejileri gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı. Alanında uzman akademisyen Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal liderliğinde yürütülen kamp, öğrencilere akademik katkı sağlamanın yanı sıra doğayla uyum içinde yaşama becerisi kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca kampçılık kuralları, doğa yürüyüşü teknikleri, bölgenin flora ve faunası, biyoçeşitlilik ve çevre bilinci üzerine eğitimler verildi. Doğa ve kültür etkileşiminin ön planda olduğu programda; Taşköprü Kent Müzesi, Pompeipolis Antik Kenti, Abdal Hasan Köyü Türbesi ve Hamamı, Donalar Kaya Mezarları, Karadere Barajı, Simens Santral Binası, tarihi Taşköprü ve Sümer Sosyal Tesisleri'ndeki kendir sulama havuzları gibi tarihi ve kültürel alanlar yerinde ziyaret edilerek incelendi.

Kamp boyunca çadır kurma, kamp alanı yönetimi ve doğada yaşam becerileri uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı. Katılımcılar, hem doğa ile başa çıkabilme becerilerini geliştirdi hem de yerel kültürü tanıma ve doğal kaynakların önemini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Kampı başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bu tür etkinliklerin çevre bilinci, doğa sevgisi ve hayatta kalma becerileri kazandırma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cide ilçesinde sahilde çevre temizliği yapıldı

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde Cide ilçesinde çevre temizliği yapıldı. Kastamonu Üniversitesi tarafından öğrenciler, otobüslerle Cide ilçesine getirildi. Burada öğrenciler, sahilde çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi. Ayrıca etkinlikte öğrencilere çevrenin önemi ve temiz tutulması gerektiği konuları da anlatıldı.

Etkinlik sonunda konuşan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turizm Fakültesi olarak Cide'ye geldik. Cide'de sahilde öğrencilerimizle birlikte sahil temizliği yaptık. Öğrenci kardeşlerimizle birlikte sosyal sorumluluk projesi olarak sahillerimizi temizliyoruz. Eko Turizm ve Çevre Topluluğu ile Gönüllüler Topluluğuyla birlikte Cide'de sahilde temizlik faaliyeti yürüttük. Katılan tüm öğrenci kardeşlerimize ve bizlere bu imkanları ve destekleri veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Doğada Hayatta Kalma Kampı Düzenledi - Son Dakika

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