Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı - Son Dakika
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Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı

24.07.2022 17:31
Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı

Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı Güvenlik güçlerinin çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor: Kato Dağı'nda festival coşkusu Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bundan sonra hiçbir güç ve hiçbir otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak" "Geleneklerinizi yaşatacağız...

Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı

Güvenlik güçlerinin çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor: Kato Dağı'nda festival coşkusu

Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bundan sonra hiçbir güç ve hiçbir otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak"

"Geleneklerinizi yaşatacağız ki geçmişiyle bağlar olan siz değerli Kürt kardeşlerimin geleceklerini daha özgürce daha mutlu yaşasınlar"

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geleneksel olarak kutlanan "kuzu kırkma festivali" büyük bir coşku ile başladı. Valisi Osman Bilgin, "Bundan sonra hiçbir güç ve hiçbir otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak" dedi.

Kato Dağı eteği Laleş Yaylası'nda kutlanan kuzu kırkma festivaline, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı alanda, vatandaşların halay çekerek doyasıya eğlendi.

Vali Osman Bilgin, bulunan yerin ülkenin kadim kültürünün yaşatıldığı mekan olduğu, Beytüşşebap halkının geçimini sağladığı önemli bir doğa parçası olduğunu söyledi. Vali Bilgin, "Burası ülkemizin en güzel dağlarının olduğu mekandır. Ancak burada yaşayan Kürt vatandaşlarımızın maalesef sözde özgürlüklerini, sözde ekonomik bağımsızlıklarını, sözde geleceklerini, yaşamlarını daha güzelleştirmek adına emperyalist güçlerin oyuncağı olan bölücü terör örgütünün uzun yıllar maalesef buraları vatan toprağından ayırmak için başta Kürt çocuklarını, Kürt halkını katlettikleri ama bu gün çok şükür güçlü Türkiye Cumhuriyetinin her yönüyle vatandaşımızı özgürleştirdiği bir mekan" dedi.

Önceki dönemde yöre halkını baskı altında tutmak isteyen emperyalist güçlerin oyuncağı olan terör örgütünün bölgeyi sürekli tehdit altında tuttuğunu hatırlatan Vali Bilgin, "Ama görüyorsunuz bu gün vatandaşlarımız en güzel şekilde etkinliklerini ve şenliklerini yapabiliyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. Türkiye cumhuriyeti devleti artık buraları güvenlik, huzur ve ekonomik yönden daha güçlü yaşamlarını devam ettirecekler. Bu gün sadece Laleş Yaylamızda değil, Cudi'mizde, Feraşin'imizde inşallah en kısa sürede de bütün köylerimizi de yaşama açarak, köylerinde yaşayabilecekler. Vatandaşlarımızın bölücü terör örgütleri ve yandaşlarının halkımızı ormanlar üzerinden kışkırtmaya bir örnektir. Bütün ormanlarımızı artık vatandaşlarımıza gelir getirecek, olanak sağlayacak badem, ceviz, zeytin ve fıstık ağaçlarıyla vatandaşlarımıza tahsisini yapacağız. Vatandaşlarımıza bakanlığımızın destekleriyle yüzde 65 destek vereceğiz" diye konuştu.

"Hayvan kapasitesinin 10 milyonlara çıkmaması için hiçbir neden yok"

Hayvancılıkta 9. İl konumunda olduğunu belirten Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kapasiteye baktığımızda 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan kapasitesinin 10 milyonlara çıkmaması için hiçbir neden yok. Özellikler bun alanda da her vatandaşımıza 100 koyun başına 250 bin TL faizsiz kredi vererek, vatandaşlarımızı özellikle küçükbaş hayvanı başta olmak üzere hayvancılık faaliyetlerini artırarak kendi geçimlerini sağlamaları için elimizden gelen gayretin üstünde gayret göstererek vatandaşlarımızı ekonomik anlamda daha da özgürleştirmek istiyoruz. Yani kısaca biz vatandaşımızın her birine hayvancılık başta olmak üzere tarım başta olmak üzere yine belirttiğimiz bu bölgede orman alanı yapılacak her alanın ormanlaştırarak, verimsiz orman alanlarından gelir getirecek verimli orman alanlarının artırılması çalışmalarını yaparak Şırnak'ımızı özellikle geliştirmek istiyoruz. Cizre, Silopi ilçelerimizde sanayi alanlarını geliştirerek, özellikler Türkiye'nin genç 2. nüfusuna sahip ilimizin gençlerinin artık batıya gitmelerine gerek kalmadan kendi memleketlerinden istihdamlarının sağlanması için katkı sağlanmasını istiyoruz."

Festivalin kadim bir gelenek olduğunu aktaran Vali Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin daha önce yapmış olduğu bu festivalleri artık kalıcı hale getireceğiz. Bundan sonra hiçbir güç ve hiçbir otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda bu festivallerimiz devam edecektir. Geleneklerinizi yaşatacağız ki geçmişiyle bağlar olan siz değerli Kürt kardeşlerimin geleceklerini daha özgürce daha mutlu yaşasınlar. Geçmişi ve gelenekleriyle bağları olmayan bir toplumun geleceği olmaz. O nedenle buradaki tüm vatandaşlarımız sizler, geçmişinize ve geleneklerinize sahip çıkın. Sizler sahip çıkmazsanız hiç kimse sizin geçmişinize ve geleneklerimize sahip çıkmaz. O nedenle bizler bu manada geçmişinizle geleneklerinizle bağlantınızı koparmamanız için her türlü fedakarlığı ve cefakarlığı göstererek sizleri geleceğe bağlayacak bu tür etkinlikleri daha da yaygınlaştıracağız. Özellikle bugün bu güzel günde buraya katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Festival, kuzu kırkma, yoğurt, peynir yarışmaları yapılıp, sanatçıların ezgileri eşliğinde halaylar eşliğinde devam etti.

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Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Kato Dağı, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı - Son Dakika
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