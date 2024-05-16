Kültür Sanat

'Kavak Ahilik Festivali' çeşitli etkinlikler ile sürüyor

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde ilk kez düzenlenen "Ahilik Festivali", birçok etkinlikle devam ediyor.

Kavak Belediyesi tarafından 13- 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Ahilik Festivali"nde tescilli ürünlerin sergilendiği Yöresel Ürünler Sokağı, kitaplar ile öğrencilerin bir araya geldiği Kitap ve Sanat Sokağı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının görücüye çıktığı El Sanatları Sokağı ve gençlerin özgüven kazanması için hazırlanan Şiir ve Şarkı Sokağı gibi birçok program bulunuyor. Bu çerçevede Kavak 1. Kitap Fuarı açılışına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta yer Türkiye'deki profesyonel 3 kum sanatı sanatçısından biri olan yazar ve öğretmen Tarkan Köylü, öğrencilere şiir okuyup, kum sanatı gösterisi yaptı. Kumdan birçok tablo yapan Köylü'nün eserleri öğrencilerin beğenisini topladı.

Festival kapsamında düzenlenen 1. Kitap Fuarı'nın açılış törenine katılan Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, "Kavak'ta ilk olan Ahilik Festivali'ni 13-19 Mayıs arasında başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca 1. Kitap Fuarımız var. Bizim dinimizin de ilk emri 'Oku'. Bu vesileyle Kavak halkına, Kavak'taki gençlerimize kitap okutmak ve sevdirmek amacıyla ilk Kitap Fuarı'nı başlatmış bulunuyoruz. Bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kavak'ta bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika daha kurulacağını açıklayan Şerif Ün, "31 Mart öncesi söz verdiğimiz her ne var ise elimizden geldiği kadarıyla yerine getireceğiz. Bir defa işsizliği dibe vurdurduk. Geçen hafta 50 kişi daha tekstil fabrikasında işe alındı. Firma ile tekrar bir anlaşma yaparak bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika daha kurulmasını sağlayacağız. Kreş söz verdim. İki tane kreş yapacağız. Kütüphane sözü verdim, onu hayata geçireceğiz. Kültür merkezi projemiz de var. Artık bundan sonra Kavak'ın kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda ne gerekiyorsa bunlara öncelik vereceğiz. Belediyemizdeki iç ve dış sıkıntıları hallettikten sonra bu projelere ağırlık vereceğiz. İşsizlik problemi yok fakat burada en önemli problemlerden birisi gelen ailelerin oturabileceği, kalkıp sohbet edebileceği, yavrularımızın bir arada oturup kalkabileceği güzel sosyal donatılara ihtiyaçlarımız var. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız" diye konuştu.

Festival, 19 Mayıs akşamına kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek.